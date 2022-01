Quiero estimular los senos de mi pareja; no sé la técnica correcta

He leído que es posible lograr el orgasmo en la mujer por medio de los senos y me gustaría intentarlo con mi pareja, solo que no tengo idea de si sea verdad ni de cómo se pueda lograr. Lo poco que sé es que se trata de una zona muy sensible que necesita un tipo de estimulación específica así que me gustaría tener consejos para iniciarme en esta práctica sin lastimar a mi pareja.

-Curioso

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querido Curioso,

Los pechos o senos son una zona erógena de la mujer que con la estimulación correcta puede dar lugar a orgasmos intensos.

Según Planned Parenthood, los pechos y pezones tienen muchas terminaciones nerviosas que provocan excitación sexual cuando se tocan, besan o hasta se dan suaves mordidas.

No funciona apretarlos sin ninguna técnica y al respecto, la sexóloga Debby Herbenick, destaca que se deben seguir algunos pasos. Se debe comenzar con un suave masaje por los costados, cubriendo con las manos poco a poco desde la parte inferior del seno hacia los laterales y arriba, como si quisieras sujetar, pero sin hacer fuerza.

No vayas directo al pezón, la clave está en acariciar, lamer, masajear o besar todo el seno antes de ir al punto central.

Una vez que se llena de caricias todo el seno, será momento de enfocarse en el pezón, con suaves caricias y besos. Si tu pareja lo disfruta, puedes incluir algunas mordidas, pero muy leves. Lo ideal es que aproveches cualquier momento de la relación para estimular los senos, ya sea que ella esté arriba o abajo.

La creatividad es la clave, así que también puedes incluir lubricantes de sabores. Recuerda que conocer mejor el cuerpo de tu pareja te permitirá estimular a la perfección sus pechos para conseguir más y mejores orgasmos.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)