Quiero complacer a mi pareja con un trío sexual, pero me asusta

Llevo varios años con mi pareja y como en muchos otros casos, caímos en la rutina sexual, así que queremos hacer cosas nuevas para volver a encender la llama de la pasión. Recientemente mi novio me propuso hacer un trío: él, yo y otra mujer. La verdad me asusté un poco con la idea porque él siempre me había dicho que era una de sus fantasías sexuales, pero no pensé que quisiera llevarlo a la realidad. Además, como ninguno de los dos tiene experiencia en eso, no sabemos cómo hacerlo. Una de mis principales preocupaciones es que a mi pareja le termine gustando esa persona que invitemos a la cama más que yo y que eso pueda abrir las puertas a una infidelidad. La verdad deseo complacerlo y romper la rutina en nuestra relación, pero no sé qué reglas hay que tomar en cuenta o las precauciones que debemos seguir.

-Complaciente

PSH: Querida Complaciente,

Estudios y encuestas comprueban que cada vez más personas están interesadas en hacer un trío sexual, de hecho, es una de las fantasías eróticas más comunes.

Sin embargo, para que salga bien, se deben considerar varios factores, como la capacidad de controlar los celos, las inseguridades y la desconfianza en la pareja. De acuerdo con un estudio del Journal of Sexual Archives, hasta el 82% de los hombres y el 31% de las mujeres han fantaseado con un trío sexual, pero en la vida real, solo el 24% de los hombres y el 8% de las mujeres lo han practicado.

Disfrutarlo requiere de establecer límites y barreras emocionales con la tercera persona, por ejemplo, evitando dar besos y abrazos u otras expresiones que se consideren íntimos o formen lazos emocionales.

Solo puede funcionar si eres capaz de ver a tu pareja teniendo sexo con otra persona sin perder el control de tus celos. Lo mejor es invitar a una persona soltera que no esté interesada en nada más que sexo casual, nunca a un amigo cercano ya que podrían surgir confusiones.

Uno de los puntos más importantes es no angustiarse si no sale perfecto a la primera, ya que los tríos sexuales requieren de preparación y práctica, lo que implica cometer errores en la intimidad. Aprendan de los incidentes y si es posible, tómenlo como algo divertido.

Finalmente, el sexo entre varias personas puede ser un foco importante de Enfermedades de Transmisión Sexual, así que es fundamental que usen condón y que lo cambien cada vez que se pase de una persona a otra. Si estás dispuesta a seguir estas reglas podrás disfrutar de un trío sexual y darle ese toque ardiente que buscas a tu relación.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)