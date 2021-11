Por la pandemia empecé a usar mucho mi vibrador ¿puedo hacerme adicta?

Desde el año pasado, cuando inició la pandemia por covid-19, aumenté mi uso del vibrador, no sé si por estar más tiempo en casa por el home office, por ansiedad, por no salir a conocer personas… ¿Me puedo hacer adicta al uso de vibrador?

-Inquieta compulsiva

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Inquieta compulsiva,

No, no aplica el diagnóstico de adicción para ese comportamiento. En ocasiones por nuestra educación nos da miedo volvernos adictos al placer. Se nos ha dicho que podemos experimentar adicción por la masturbación o por la pornografía (por mencionar miedos típicos), y se nos genera temor a no volver a disfrutar de relaciones sexuales ordinarias con otra persona o de que abandonaremos el resto de nuestras actividades por estarnos masturbando exclusivamente todo el tiempo.

Nuestras prácticas autoeróticas (de placer en solitario) son parte de nuestra sexualidad, independientemente de que tengamos relaciones sexuales con otra persona. La masturbación y el uso de juguetes sexuales son parte de nuestra intimidad, en ocasiones si así lo decidimos, podemos compartirlo con otra persona para complementar en un encuentro erótico.

Solamente en el poco probable caso de que se desarrollara una fijación por el uso del vibrador, y sólo pudieras experimentar placer de esta forma. En ese caso se recomendaría que consultaras con profesional de sexología o psicología.

Disfruta de tus prácticas autoeróticas, tienen múltiples beneficios: sensaciones de bienestar, favorece al sistema inmune, mejora el sueño y desarrolla el autoconocimiento.

SIGUE LEYENDO: No sé si seguir con mi novia: me dijo que es poliamorosa