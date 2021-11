No sé si seguir con mi novia: me dijo que es poliamorosa

Muchas veces pensé que las ideas de los abuelos sobre el sexo eran arcaicas y que siempre había que darles prioridad a las ideas de vanguardia, hasta que mi novia me informó que es poliamorosa. La verdad, yo a estas alturas, no sé si eso es una orientación sexual, una tendencia o solo una fórmula de emparejamiento entre personas, porque ella y otra de sus amigas dicen “soy” como si fueran otra cosa distinta a la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y demás. No creo en eso de compartir a la pareja, no es para mí andar como en comuna de todos contra todos. Lo más moderno que admito estar de acuerdo es con las relaciones casuales cuando no hay pareja de por medio, el sexo antes del matrimonio, la unión libre; pero el poliamor, no. No sé si seguir con esta relación que apenas inicia porque ella vale mucho la pena o de plano mejor dejarlo como amigos.

-Anti-poliamor

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querido Anti-poliamor,

Efectivamente, el poliamor está muy mal entendido aún y muchas personas creen que hasta es una orientación sexual y no, no lo es. El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética, y dentro del poliamor hay personas de todos los géneros, identidades y orientaciones sexuales.

En este tipo de relaciones amorosas la monogamia no tiene cabida porque involucra a más de dos personas, pero tampoco se trata de un tipo de libertinaje sexual, el poliamor se basa también en reglas y acuerdos establecidos por las personas involucradas sobre lo que esperan de la relación y cuáles son los comportamientos aceptables.

Dichas reglas y acuerdos son tan variables como los mismos participantes por lo que jamás hay dos relaciones poliamorosas iguales en el mismo grupo, pues cada uno acuerda libremente sus condiciones, teniendo en cuenta que en el poliamor la única condición general es tener una relación de amor entre las personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas.

Esto hace que el poliamor sea, mucho más complejo y complicado que las relaciones monógamas.

A pesar de ello, este tipo de relación tampoco implica promiscuidad, aunque lo parezca, pues aquí lo importante no es el sexo sino el amor.

Las relaciones sexuales pueden ser una parte importante o hasta no estar presentes con alguna de las personas del grupo si así se quiere, por ello, las relaciones de poliamor implican “estar abiertos a tener más de una relación amorosa, no de tener muchas relaciones sexuales” como se explica en el sitio Poliamor Madrid.

Es mejor que todos los involucrados tengan claro que ser poliamoroso no es una orientación sexual con la que nacieron y que no pueden cambiar, sino una preferencia que se decide tener de manera responsable sobre el establecimiento de las relaciones interpersonales amorosas y sexuales.

