No sé cómo decirle a mi novio que no deseo hacer ciertas prácticas

Mi novio a veces presiona demasiado para que haga cosas de las que no me siento segura de querer hacer, al menos no por ahora. Y no sé cómo manejarlo, de qué forma decirle que no para que lo tome bien.

-Tímida e insegura

PSH: Querida tímida e insegura,

En ocasiones los jóvenes pueden ser demasiado insistentes con sus novias con prácticas que ellas no desean (sexo oral, tragar semen, sexo anal, tríos sexuales, eyacular en su cara, etc.). Los encuentros eróticos son para que disfruten las personas que los realizan, sin presiones, de forma libre y por el placer de compartir.

Se trata de proponer cosas que ambos disfruten para dar y recibir placer, no sólo de usar a la otra persona, sin considerar sus deseos.

Todas las prácticas sexuales tendrían que ser sensatas, seguras, consensuadas y placenteras para ambos.



Ellos requieren de empatía para con sus novias, escucharlas, observarlas y poner atención plena en las sensaciones de ellas además de sus palabras, en sus reacciones y gestos para descubrir lo que les produce placer. Imaginar la situación fuera a la inversa y que ellas les propusieran un trío sexual con dos hombres, penetrar el ano de ellos con los dedos o pegging (con un vibrador). ¿Cómo lo tomarían y cómo reaccionarían?

Y aclaro no se trata de forzar a nadie a hacer algo que no se deseé, al contrario, se trata de compartir para disfrutar deseos. Cuando decidimos compartir intimidad con alguien es fundamental tener la confianza de decir no, sin sentirnos mal, que nuestra pareja lo escuche, respete y pregunte por lo que sí deseamos.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)