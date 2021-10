No puedo evitar tratar a mi marido como un mero objeto sexual

No sé por qué desde hace un tiempo a la fecha me satisface tanto humillar a mi marido. El asunto ha ido creciendo al grado de que sabe que le soy infiel pero no dice nada, es como un secreto a voces. Pero no es el gusto por la infidelidad en sí lo que me tiene en este matrimonio, sino que mi marido ha terminado por asumirse como un mero objeto sexual, que hace lo que quiero, carente de voluntad y personalidad que me implora por sexo. Sé que esto no es normal pero no puedo evitar estar aquí, como él no puede evitar quedarse pese a este mal trato.

-Dominante

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Dominante,

Este tipo de conductas, donde la soberbia es muy marcada, son características de mujeres que han tenido infancias con historia de abuso, como explica la psicóloga Martha Alicia Chávez, en su libro Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia*.

La soberbia puntualiza la propia valía pero a costa de menospreciar la de otros, “detrás de la actitud de superioridad característica de la soberbia, en realidad existe un profundo sentimiento de inferioridad que intenta compensar con su opuesto” ya que cuando en la infancia se ha sido víctima de violencia se desarrolla una inmensa rabia producto del dolor, la frustración y la impotencia creado en cada episodio de abuso, de forma que la agresión y la violencia en verdad son máscaras que disfrazan el miedo así como el dolor.

*http://www.untumbes.edu.pe/vcs/biblioteca/document/varioslibros/

SIGUE LEYENDO: Quiero iniciarme en el sadomasoquismo pero me da miedo lastimarme

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)