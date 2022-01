No puedo dejar de fantasear con ver a mi pareja tener sexo con otro

No sé hasta donde podríamos llegar, desde tiempo traigo la idea de ver a mi esposa teniendo relaciones con otra persona. Somos una pareja muy libre en el asunto del sexo y nos gusta hacer de todo. El tema de que ella tenga sexo con otro hombre y yo mire por videocámara, solo lo hemos hablado cuando estamos en la cama y en los momentos más intensos del sexo, porque la verdad es cuando más me viene a la mente esa fantasía. Ella siempre contesta que sí, que quiere, pero ya en el día a día me da la impresión de que no acepta de verdad y que lo que pasa en la cama es solo un juego mientras estamos excitados, pero esa idea no se me sale de la cabeza, me confunde la situación porque en un par de ocasiones hemos hechos cosas que incluyen a terceras personas como mostrarnos por Skype para que nos vean.

-Exhibicionista reprimido

PSH: Querido Exhibicionista reprimido,

La base del éxito de las relaciones abiertas es la comunicación franca y el respeto a los acuerdos. Hablar temas importantes cuando se está teniendo sexo es el peor de los momentos porque el cerebro está bajo el influjo de hormonas que inhiben el pensamiento racional de manera clara por lo que las decisiones que se toman no están bien pensadas.

Algo que en ocasiones no queda muy claro cuando se abren las relaciones de pareja es que este abrir no significa que ahora se deban aceptar a todas las opciones que ofrece el sexo extramarital, sino estar en aquellas en las que ambos están de acuerdo y pueden sentirse cómodos.

Una cosa es exhibirse sexualmente como pareja frente a otros y otra distinta es que ella tenga sexo con alguien que no es su pareja y además sea observada por su pareja real.

Como la especialista Diana Neri explica, no todas las parejas están listas para tener una relación abierta, ni las que están en una relación de este tipo están forzadas a ir más allá de lo que pueden manejar.

