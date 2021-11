No llego al orgasmo porque siento un dolor en el clítoris, ¿es normal?

Recientemente me he sentido muy preocupada porque siento un fuerte dolor en el clítoris. No es un dolor continuo, ni un dolor que sólo aparezca cuando tengo relaciones sexuales con mi novio, sino que es un dolor que me impide a veces hasta sentarme, porque es como un pinchazo que me duele demasiado. El dolor se acentúa aún más cuando estoy con la regla, pues el roce constante de las toallas femeninas y los pantalones lo empeoran. Hace unos días estuve mejor, pero ahora otra vez vuelve. Para mí esto es un problema, pues es mis relaciones sexuales solía llegar al orgasmo con la estimulación del clítoris, pero ahora este placer no lo consigo ni con penetración y menos con estimulación directa.

-Amante con dolor

PSH: Querida Amante con dolor,

La inflamación y dolor en el clítoris es un motivo de preocupación frecuente porque no se habla sobre su significado a pesar de que causa insatisfacción en las relaciones íntimas, ya que lejos de sentir placer hay un dolor intenso en esa zona tan sensible.

Lo primero que debes saber es que el clítoris tiene más de 8 mil terminaciones nerviosas y desencadena una respuesta orgásmica cuando se toca de forma correcta.

Lo que se ve a simple vista es le glande del clítoris, pero todo el órgano es más grande, tiene dos prolongaciones internas que se meten en el tejido vaginal y son los responsables del intenso placer sexual femenino.

Pero hay factores que contribuyen a que haya dolor en el clítoris, como un exceso de estimulación sexual ya sea con roce intenso y muy fuerte con los dedos, con juguetes sexuales o la boca. También por falta de lubricación, pues se dificulta el deslizamiento sobre el clítoris y hay fricción que resulta dolorosa.

Otra causa del dolor en el clítoris es la vulvodinia, una enfermedad que, según la Clínica Mayo, es una molestia o dolor crónico que afecta la abertura de la vagina y otras partes de la vulva incluyendo el clítoris. No tiene una causa específica, pero provoca ardor, inflamación y relaciones sexuales dolorosas, empeorando cuando se toca la zona.

El dolor del clítoris puede ser causado por balanitis, una inflamación del clítoris que se presenta con enrojecimiento de la zona y surge por una mala higiene, sexo muy intenso, infecciones íntimas no tratadas o alergias a jabones y telas de la ropa interior.

El glande del clítoris también puede irritarse por el uso de productos de higiene muy agresivos para esta delicada zona, como champús, toallas sanitarias perfumadas o detergentes.

Para controlar esta molestia lo más importante es visitar al ginecólogo, pues como ves, hay causas médicas que requieren tratamiento.

Así mismo, debes usar lubricantes íntimos a base de agua en todos tus encuentros sexuales; estimular de forma suave y lenta el clítoris, ya que no es necesario hacer movimientos bruscos para conseguir la excitación; masturbarte para conocer qué estimulación disfrutas más; relajarte en el sexo y expresar lo que te gusta y lo que no.

