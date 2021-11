Mi pareja se excita, pero tarda mucho en eyacular o no lo hace

El chico con el que estoy saliendo tarda mucho en eyacular, pero lo que me preocupa es que un día de plano no pudo hacerlo. Me resulta un poco frustrante tener que pararlo por cansancio o dolor (o que el mismo tenga que parar por cansancio), sin que él pueda llegar al orgasmo la mayoría de las veces (solo lo logra 1 de cada 5 veces, y luego de un gran esfuerzo, con movimientos muy bruscos que a mí me resultan dolorosos). Noto que se excita mucho pero no sé porque le cuesta tanto eyacular. El único día que hablamos del tema (no estaba lo suficientemente informada, y no sabía que este problema existía, así que no sé si lo hice de la mejor manera), su respuesta fue que las mujeres se quejaban si duraba poco, pero que nunca había escuchado a una mujer quejarse por durar mucho. El tema me preocupa bastante, porque él me gusta mucho y he notado que ya hasta intenta evitar el encuentro sexual. Llegué a pensar que estaba con otra, pero me dijo que no, así que creo que se puede deber a que intenta evitar la relación sexual por este motivo. ¿Algún consejo?

-Preocupada

PSH: Querida Preocupada,

Uno de los factores que condiciona la satisfacción sexual es la duración de la erección. Nos han dicho que cuanto más tiempo dure es mejor, pero lo cierto es que durar demasiado también puede ser un problema y los expertos lo llaman eyaculación retardada.

De acuerdo con el Instituto Sexológico Murciano, se trata de una dificultad para eyacular, aún cuando se produce una erección completa y hay suficiente estimulación sexual. La Sociedad para la Terapia y la Investigación Sexual indica que un encuentro sexual es “demasiado corto” cuando dura de 1 a 2 minutos, “adecuado” de 3 a 7 minutos, “deseable” de 7 a 13 minutos y “muy largo” de 10 a 30 minutos o más.

El urólogo y especialista en medicina sexual y reproductiva Carlos Balmori, explica que hay dos causas principales de la eyaculación retardada: las físicas y psicológicas.

Según el experto, puede tratarse de un problema de concentración que impide dejarse llevar en el acto sexual, de efectos de fármacos como antidepresivos y ansiolíticos, abuso de alcohol y drogas, así como el uso de tratamientos contra la disfunción eréctil.

También influyen enfermedades como la diabetes y tener una edad avanzada.

¿Cómo solucionarlo? El único tratamiento con resultados son las terapias sexológicas, donde se enseña a alargar el periodo de excitación con nuevos juegos eróticos centrados en otras formas de estimulación que no involucran penetración. Incluso es conveniente evitar esta práctica durante un tiempo para que se relaje y explore.

Un masaje erótico buscando zonas erógenas que no sean los genitales usando aceites y velas aromáticas, puede ser un buen comienzo. Lo importante es no obsesionarse con la eyaculación, sino disfrutar lo que se está viviendo y sintiendo en el momento.

