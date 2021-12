Mi pareja quiere que cumplamos sus fantasías sexuales; no estoy segura

Estoy empezando una relación amorosa, tenemos pocos meses compartiendo y mi pareja quiere que compartamos fantasías sexuales, pero yo no estoy segura porque en alguna ocasión me causó problemas con mi expareja. ¿Ustedes recomiendan compartir fantasías sexuales con la pareja o no?

-Fantaseosa

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Fantaseosa

Las fantasías sexuales son una parte importante de nuestra vida erótica, de nuestros deseos y pueden ser estimulantes. Aún las que nunca decidimos realizar.

No hay razón para sentir culpa o vergüenza por nuestras fantasías, todas las personas las experimentamos con frecuencia. Las fantasías son personales, cada quien decide si las comparte con otra persona, y con qué persona hacerlo.

En el caso de que decidas compartir tu fantasía, procura sea con alguien de confianza, que no te va a juzgar, y quien también lo disfrutará contigo. Es como cuando compartes otros placeres, por ejemplo, una comida la compartes con alguien que crees también la disfrutará. Es decir, entre todas tus fantasías posibles puedes empezar por compartir la que crees disfrutará tu pareja por lo que le conoces.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)