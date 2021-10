Mi pareja pierde la erección y no sé si es porque yo hago algo mal

Me reencontré con un hombre por quien hace un par de años sentía atracción, pero en ese momento no se dio la cosa. Ahora los dos nos gustamos mucho y tenemos sexo, solo que yo soy muy joven y él tiene 40. Hemos tenido relaciones 3 veces y la primera todo bien, pero estas dos últimas veces surgió un problema. Cuando empezamos con los preliminares y a tener penetración, llegó un momento en el que su erección bajó por completo, entonces empezamos a hacer otras cosas sin dar importancia a esto y al cabo de un rato largo, volvió su erección y seguimos la marcha hasta que finalmente tuvo el orgasmo. Cuando pasó esto la primera vez, no le di importancia, pero claro, que pase una segunda vez me confunde mucho, no sé cómo reaccionar porque ya son dos veces seguidas y tampoco estoy segura de si hay algo que hacemos o que yo hago mal mientras estamos juntos.

-Preocupada

PSH: Querida Preocupada:

La disfunción eréctil o impotencia sexual se define como un problema médico que impide tener o mantener una erección firme para lograr relaciones sexuales satisfactorias y aunque se cree que es algo que solo afecta a los hombres, la realidad es que las mujeres también sufren las consecuencias y pueden ayudar a controlarlo.

Afrontar este problema sexual no es nada fácil para ellos y el apoyo de la pareja es fundamental.

Al respecto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos señala que los problemas de erección son una complicación que surge principalmente por la edad avanzada, aunque también influye la toma de medicamentos, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo y los problemas psicológicos.

Para ayudar es importante que cambien la rutina en la alcoba, pueden buscar nuevas formas de estimulación sexual o incluir juguetes sexuales como el anillo para pene que aumenta el flujo sanguíneo en el miembro masculino y permite una erección más duradera.

También es ideal empezar el encuentro con un masaje erótico, besos apasionados o una ducha juntos para que la excitación suba poco a poco.

No se obsesionen con la penetración, pueden buscar otras formas de placer como el sexo oral o la masturbación en pareja. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es acompañar a tu pareja con un especialista en problemas sexuales para que reciba el tratamiento necesario que le ayude a superar el problema de fondo. Tu apoyo es fundamental, así que no lo dejes solo y aprovechen la situación para disfrutar de nuevas cosas en la intimidad.

(Coordinadoras Cecilia Rosillo y Susana Carrasco)