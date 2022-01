Mi pareja pide prácticas sexuales que no quiero, ¿cómo decirle?

Mi esposo y yo procuramos ser abiertos en cuanto a prácticas sexuales. Pero en ocasiones propone cosas que no deseo. No siempre sé cómo expresarlo para que no se sienta rechazado. ¿Cómo le hago?

-Introvertida

PSH: Querida Introvertida

En nuestras relaciones es fundamental la comunicación, el equilibrio y establecer límites claros. Hay ocasiones en que nos cuesta trabajo decir no, y a veces hasta podemos experimentar culpa, nos preocupa decepcionar a nuestra pareja.

Cada persona tiene sus propios límites y expresarlos es parte de la confianza en una relación. Es una forma de respetar mis deseos, lo que quiero y lo que no quiero. Se lo manifiesto a mi pareja para que me conozca mejor y sepa cómo compartir conmigo, no podemos esperar que adivine nuestros límites personales.

Además, cuando compartimos fantasías en pareja, se trata de proponer juegos que suponemos disfrutaremos ambos en función de lo que conocemos de nosotros.

Puede haber algunas cuestiones en las que podemos ser flexibles, algunas en la que podemos estar dispuestos a explorar, pero también algunas más allá de nuestro deseo, y se vale decir no. En general se recomienda que las prácticas sexuales compartidas en pareja sean sensatas, seguras y consensuadas.

Establecemos acuerdos de nuestros límites, y pueden ser flexibles, se pueden cambiar, pero siempre por acuerdo de la pareja. Honrar los límites de nuestra pareja es una forma de respeto básica.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)