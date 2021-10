Mi pareja me pidió tiempo y no sé cómo seguir, no puedo esperar tanto

He estado saliendo con una chica hace 4 meses y se enteró que inventé que había tenido una novia antes y amigas, pero le expliqué que lo hice por culpa de mis inseguridades y para poder sentirme más "hombre". Le pedí disculpas por lo que había hecho y que asumía toda la culpa. Ella me dijo que no podía decidir si seguir saliendo conmigo o no, que estaba confundida y que deberíamos tomarnos un tiempo para pensar y razonar los dos, que las heridas todavía seguían abiertas pero que quería seguir manteniendo un contacto conmigo y esperar hasta vernos porque ahí se iba a dar cuenta si ella me quiere. También me dijo que sentía que se había enamorado de una personalidad que no existe y que lo mejor sería dejarlo en el tiempo. Ahora estamos hablando poco, pero siento que no puedo esperarla tanto tiempo, que necesito saber una decisión, por más que me duela. Asumo que me equivoqué y que no estoy en condiciones de exigirle nada, pero ahora yo también me siento muy confundido. No sé cómo seguir y cómo actuar ante ella, si sacarle charla, hablar normal o tratar de no hablarle y que ella me hable para respetar su tiempo.

-Confundido y dolido

PSH: Querido Confundido y dolido,

Escuchar la frase “necesito tiempo” puede generar mucha incertidumbre, miedo, ansiedad e inseguridades, porque cuando alguien que quieres y aporta felicidad da señales de no querer estar contigo al menos por un tiempo, afecta la autoestima y otros aspectos de la vida.

La coach de relaciones Ainoa Espejo explica que hay varias razones por las que la pareja pide tiempo: se siente agobiada, siente que van muy rápido, tiene miedo al compromiso o perdió la confianza. Sin embargo, Lidia Alvarado, psicóloga y experta en relaciones asegura que la petición de “tiempo” casi siempre oculta una decisión ya tomada que la persona no se atreve a comunicar: terminar la relación.

Es lógico tener miedo y necesitar respuestas cuando la pareja pide tiempo, pero hay que evitar presionar con un interrogatorio, de lo contrario, se puede agobiar más y querrá evitarte aún más.

Lo mejor es escuchar sus razones y no malinterpretar lo que quiere decir, tampoco ponerse a la defensiva por mucho que se sienta miedo o dolor.

Otro punto importante es no presionar para que te diga cuánto tiempo exactamente necesita, aunque claro, internamente debes poner tus propios límites y tener claro cuánto tiempo estás dispuesto a esperar. Aclaren qué está permitido y qué no durante ese tiempo y aprovecha para analizar cómo eres como pareja, puede ser la oportunidad de mejorar algunas cosas.

Si la relación termina tras darse tiempo, no te culpes, tómalo como un aprendizaje y si es necesario, busca apoyo emocional profesional.

(Coordinadoras: Cecilia Rosillo y Susana Carrasco)