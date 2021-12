Mi pareja confesó que es bisexual y siente más atracción por hombres

No sé si tengo más rabia que depresión, porque después de diez años de vivir juntos, en una unión libre que parecía ideal, mi concubino me confiesa que es bisexual. He pensado mucho en estos días que eso en realidad no me afecta tanto, que puedo estar con él sin importar su preferencia sexual, el punto es que me confesó también que en realidad siempre se ha sentido mucho más atraído por hombres que por mujeres y que nuestra relación ya no le queda bien. Ya no sé quién de los dos tiene más conflicto con esta situación porque además dice que no puedo comprender por lo que pasa, como si lo que yo estoy pasando fuera una cosa menor.

-Confundida

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Confundida,

Una de las cosas por las que es complicado a veces entender a los demás, ahora se sabe, es que la orientación sexual tiene relación con la función cerebral de las personas, por lo que en el caso específico de las personas bisexuales tienen características distintas a la de heterosexuales y homosexuales.

En las personas con orientación bisexual hay una parte del cerebro vinculada a los ganglios basales, conocida con el nombre de núcleo estriado, la cual se relaciona con los procesos mentales de la motivación y de la búsqueda de placer, lo que tiene un papel significativo en la experiencia sexual.

Recientemente se publicó un estudio destacando que la bisexualidad está asociada a características neurobiológicas propias que son cualitativamente distintas a las de los homosexuales y los heterosexuales, según la revista Nature.

Esta zona del cerebro responde mostrando preferencia por las imágenes en las que aparece el sexo contrario, en los heterosexuales, y en las personas del mismo sexo, en el caso de las personas homosexuales.

En el caso de los bisexuales, sin embargo, esta zona del encéfalo (y de forma secundaria, algunas otras) se comportaba como si la diferenciación entre la categoría “hombre” y “mujer” no fuese importante; de algún modo, la frontera entre esos dos conceptos era difuminada, del mismo modo en el que se le puede dar poca importancia al color de los ojos de los demás, según el portal Psicología y Mente.

De modo tal, que efectivamente es complejo comprender a fondo esta parte de la bisexualidad y, por tanto, y dependiendo del carácter de la persona, puede victimizarse y dramatizar más las situaciones frente a una falta de manejo positivo de las emociones por ello, es importante el acompañamiento psicológico en ambas partes de la pareja para cerrar ciclos.

SIGUE LEYENDO: En las relaciones sexuales pierdo la erección, ¿qué hago?