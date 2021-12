Mi esposo ya no me besa y siento que es porque no me desea

De un tiempo para acá siento que mi esposo ya no me besa tanto. No sé si es así o es una percepción mía. ¿Será que está dejando de desearme? ¿No me desea tanto como yo a él?

-Hambrienta de besos

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Hambrienta de besos,

¿Con qué frecuencia te besas con tu esposo? ¿Diario? ¿Una vez a la semana? ¿O casi nunca? ¿Se besaron la vez más reciente que tuvieron relaciones sexuales? ¿Sólo un poco, quizás o mucho?

En estos tiempos hay estudios de todo. Recientemente el Journal of Sex & Marital Terapy publicó un estudio sobre frecuencia y tipos de besos (Por ejemplo, durante encuentros sexuales y a lo largo de la relación). Los besos son una práctica cultural por lo que podemos encontrar manifestaciones diferentes entre las personas, las hay muy afectuosas y que buscan contacto frecuente, y también personas muy reservadas con su espacio personal, contacto físico y demostraciones de afecto.

En el estudio encontraron que, para las mujeres, la frecuencia de besos (por ejemplo, durante el más reciente encuentro sexual) tiene un efecto directo y significativo en la consistencia del orgasmo, frecuencia de encuentros sexuales y satisfacción sexual. En el caso de los hombres, encontraron que la frecuencia de besos tiene también un efecto directo en la frecuencia y satisfacción sexual.

Sin embargo, se observó una diferencia por género en la consistencia del orgasmo femenino y la satisfacción sexual más fuertemente influenciado por la presencia de los besos durante el más reciente encuentro sexual. Podría decirse los besos son un indicador de satisfacción sexual en relaciones largas. La satisfacción en las relaciones de pareja se debe a múltiples factores: comunicación, estrés, salud mental, enfermedades físicas, códigos sociales y culturales, etc.

La realidad es que no existe una receta o fórmula mágica, el apetito por los besos es parecido al apetito por los tacos. No todas las personas tenemos el mismo apetito, ni nos comemos el mismo número de tacos, ni de los mismos ingredientes. En una pareja es fundamental la comunicación de sus deseos, fantasías, prácticas, posiciones, ritmos y que encuentren los besos a la medida de cada pareja.

SIGUE LEYENDO: En las relaciones sexuales pierdo la erección, ¿qué hago?