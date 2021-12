Mi esposo quiere verme teniendo sexo oral con otra mujer

No sé cómo tomar las cosas, la verdad me gusta experimentar en el terreno sexual y las propuestas de mi esposo, por más extremas que hasta ahora han sido, nunca habían llegado a lo que esta vez quiere intentar. Si bien los tríos, ya sea invitando un hombre o una mujer, o alguna que otra orgía “light” han sido parte de nuestras odiseas sexuales, la verdad que en lo que respecta a tener acercamientos más fuertes no lo hemos hecho. Vimos una película porno y desde ahí se le metió la idea de que invitemos a una de las chicas con las que mejor nos hemos acoplado, pero que yo le realice un cunnilingus mientras él me hace sexo anal. Tiene ganas de ver sexo lésbico, de verdad en vivo. No estoy lista. Besar y acariciar a una mujer lo puedo hacer, pero el sexo oral es otra cosa. No sé si a estas alturas estoy exagerando.

-Amante preocupada

PSH: Querida Amante preocupada,

Las prácticas del sexo rudo, no porque se oigan muy intensas, son mejores, ni más sanas, ni más satisfactorias, pero muchas personas se dejan llevar por las ideas que la pornografía exhibe como grandes éxitos sexuales.

Sin embargo, en este caso solo está contando la fantasía lésbica de un hombre heterosexual y no un gusto compartido o de pareja, por ello es complicado aceptar, pues no hay nada en ello que sea deseable fuera de la inquietud del marido.

Curiosamente, el sexo lésbico es una de las más recurrentes fantasías sexuales entre los hombres heterosexuales, por lo que existen estudios serios a este respecto donde quedan al descubierto varias cosas como que al ver a dos mujeres teniendo sexo, el estímulo visual se multiplica, es decir hay dos vaginas, cuatro senos, etcétera; igualmente los hombres se excitan al pensar que se acarician entre ellas porque no hay ahí un macho alfa (como él) para hacerlo, lo que lo lleva a imaginar que puede unirse a ellas.

Otros resultados señalan que el sexo lésbico les genera una sensación de propiedad y poder, además de que genera la expectativa de que al ser dos hacen más cosas que solo una, hay creatividad.

La Wester Washington University, publicó el estudio La erotización del lesbianismo por los hombres heterosexuales: donde además encontró que las mujeres del porno lésbico son vistas inherentemente como bisexuales o hipersexuales, lo que excita más al hombre heterosexual. Adicionalmente, dice el estudio “la homosexualidad en sí puede añadir algo, ya sea por el tabú o por la doble dosis de sexualización”.

