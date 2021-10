Mi esposo me confesó que es asexual y que no quiere más intimidad

Es cierto eso de que uno nunca acaba de conocer a las personas, aunque se duerma con ellas. Yo creí que mi marido y yo ya no teníamos mucho que descubrir el uno del otro pero me equivoqué. Han pasado más de ocho años de matrimonio con muchas cosas de por medio y tres hijos, pero jamás pensé que la vida sexual me fuera a poner la zancadilla. Mi esposo dice que se descubrió asexual. No sé cómo tomar las cosas porque creí que disfrutaba del sexo, pero me confesó que lo ha hecho porque me ama y quería una familia, pero que ya no quiere que tengamos sexo. No sé si podré con eso porque además de que me gusta mucho el sexo, para mi es importante ese momento íntimo con él.

-Esposa dolida

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Esposa dolida,

La asexualidad es una orientación sexual y quizá es más difícil de reconocer porque en un mundo donde el sexo está sobrevaluado aceptar que el sexo no es atrayente hace pensar a las personas que hay un trauma sexual detrás de eso o una enfermedad de tipo incurable o mortal.

Sin embargo, nada de eso es cierto, solo se trata de personas que pueden o no sentir deseo sexual, así como excitación por otras personas. Eso no las exime de la capacidad de amar y de tener parejas estables y relaciones duraderas.

Suele ser poca la población mundial que es asexual (entre el dos y el cuatro por ciento), para ellas las otras personas no son inductores del deseo o de la excitación como ocurre en la mayoría de las personas, pero tanto el deseo como la excitación pueden experimentarlo a través de otras maneras como es sentir caricias agradables y besos apasionados, pero no en sí por la atracción que sienten por alguien en concreto.

Esto significa que algunas personas asexuales pueden ser sexualmente activas, pero otras no o bien establecer límites en lo que a sus necesidades sexuales se refiere lo cual puede ser acordado con sus parejas no asexuales y mantener una relación sana y placentera, ya que muchas de estas personas no están en contra de ofrecer placer sexual a sus parejas, por ejemplo, mediante la masturbación.

Cabe mencionar que no son antisexuales, ni buscan el celibato o la abstinencia extrema, pero como se explica en el sitio https://lasexologia.com/que-es-asexualidad/, tanto el celibato como la abstinencia son decisiones que tienen más que ver con lo que se hace que con aquello que sienten. Por ello, la comunicación clara con la pareja es fundamental, así como el respeto y la comprensión de ambos.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)