Mi esposa no deja de ver porno y ya me siento desplazado en la cama

Desde hace tiempo tengo un problemilla con mi mujer. Ella es de esas mujeres que se asumen liberadas, y por eso hace cosas que para muchos puede ser escandaloso, como ver pornografía. Eso en sí no sería problema, al principio fue de las cosas que me gustó de ella, pero ahora no puedo decir que el sexo sea malo, lo que me incomoda es que si no vemos una película porno no se excita lo suficiente, y entonces el sexo no es precisamente satisfactorio. Hablé con ella, le propuse que inventáramos algún juego de roles para variar y aceptó encantada, pero para mi sorpresa lo que hizo fue poner pornografía e imitar la película. Me siento desplazado por la pornografía, jamás pensé que mi rival en la cama sería eso. Aclaro que no me espanta lo porno pero ya me llegó a cansar porque siempre es lo mismo.

-Esposo cansado

PSH: Querido Esposo cansado,

El principal problema de la pornografía es que mucha gente lo ha tomado como una referencia de cómo debe ser la sexualidad exitosa. Desafortunadamente este juguete sexual para adultos es un juguete de alto riesgo pues pude generar adicción, por ello hay que ser muy cautos en la manera de consumirlo.

Al ser en un primer momento un material de entretenimiento, puede volverse un hábito para algunas personas, que llegan a ser emocionalmente dependientes de ella.

Las personas que se vuelven adictas desarrollan alta tolerancia a estos contenidos, de modo que cada vez sienten la necesidad de estar más tiempo en contacto con esos materiales que provocan estímulos sexuales y cada vez requieren de escenas más fuertes.

Las personas que desarrollan una dependencia a la pornografía suelen tener una curiosidad elevada, tener carencias afectivas, fueron expuestas a contenidos altamente sexuales desde pequeños, historia de fracasos, pensamientos y sentimientos negativos, así como ansiedad.

Según un estudio de la UNAM, pueden existir razones físicas que influyen para que una persona desarrolle esa dependencia, entre las que se encuentran los cambios hormonales, herencia, genética, abuso sexual, maltrato físico y verbal.

Y de hecho a esta enfermedad se le ha asociado con la impotencia sexual, la frigidez, la masturbación compulsiva, la eyaculación precoz, la depresión, la culpa, la vergüenza y la ira.

El problema es que quienes la padecen no reconocen su problema y hasta lo justifican o bien lo ocultan por lo cual es complicado y difícil que reciban apoyo psicológico.

