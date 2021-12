Me pone celoso que mi pareja tenga “toqueteos” con su amiga

Cuando empecé a salir con una mujer me pareció extraordinaria en todos los sentidos, y es maravillosa, pero hay una parte de ella que creo está perdiendo proporción en el sexo. Me gusta que sea liberada y que haga lo que le provoca y quiere, pero el extremo para mí llega cuando me cuenta que tiene una amiga con la que le gusta mucho verse porque tiene mucha química, es casada y su marido se ha unido a sus toqueteos en algunas ocasiones. Según ella, no debía afectarme tanto y debo aceptar que así es su relación con ellos porque no se trata de tener sexo entre ellos, pero si se besan y se acarician solo que no hay coitos, ni sexo oral ni anal. Yo amo a esta mujer y había pensado proponerle matrimonio, pero esto con su amiga ya no sé cómo tomarlo, me la imagino en esos momentos y me pongo de verdad celoso. He pensado en decirle que acepto pero que seamos los cuatro en este juego. Me siento frustrado.

-Celoso frustrado

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querido Celoso frustrado,

Actualmente existe un conflicto para entender lo que es la libertad sexual y se termina pensando que se trata de hacer “lo que nos pega la gana” sin más consecuencia que la obtención del placer a cualquier costo.

En realidad, la libertad sexual está considerada como la facultad que tiene una persona “para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir en cada momento una u otra tendencia sexual, hacer y aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas” *.

Sin embargo, es común confundir el derecho del individuo a tener libertad sexual con conceptos como la liberación sexual que se dio en los años 70s, lo cual fue un desafío a los códigos tradicionales de lo que era la concepción de la moral sexual; tampoco debe ser confundido con la promiscuidad ni las relaciones sexuales grupales, extramatrimoniales o casuales, entre otras.

El asunto es que si no hay acuerdos claros en la relación ambas partes actúan a través de supuestos y no de reglas, lo que genera confusión y frustración.

Una relación abierta conlleva mucho trabajo emocional individual y de pareja que en este caso no existe, aquí cada uno busca un placer personal pero no un objetivo erótico de pareja, por ello la libertad sexual de cada uno se expresa sin tomar en cuenta al otro.

*https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sexual