Me gusta el placer oral pero no de la forma en que lo hace mi pareja

Estoy saliendo con un chico al que conocí por una aplicación para ligue por teléfono. Todo camina bastante bien, nos gustamos y nos sentimos a gusto cuando estamos juntos. Pero hace una semana por primera vez me dio “placer oral”, y fue algo incómodo, entre intenso y molesto. A mí me gusta el cunnilingus, sólo que no como él lo hace. Y no sé cómo decirle para no herir susceptibilidades. ¿Qué podemos hacer?

-Traviesa insatisfecha

PSH: Querida Traviesa insatisfecha,

Primero, te felicito por tu responsabilidad afectiva al interesarte por cómo se puede sentir tu pareja con una retroalimentación negativa o crítica. Afortunadamente es una situación que se puede mejorar con algunas recomendaciones sencillas.

Cuando conocemos a una persona la comunicación es indispensable para acercarnos, y con mayor razón cuando se trata de una pareja sexual. Se recomienda hablar del tema de forma respetuosa, clara y libre de juicios para poder ser escuchadas. Ello favorece que nadie se cierre o se ponga a la defensiva. Son cuestiones básicas entre personas que se sienten con la madurez y confianza para tener relaciones sexuales. En el caso de que la persona no tenga la capacidad para manejar una crítica sencilla y respetuosa más vale descubrirlo desde el inicio, y decidir si les interesa continuar construyendo un vínculo o no.

Ahora pasemos a las recomendaciones para mejorar el cunnilingus. Es una práctica de mucha importancia, pues provocan una cantidad importante de los orgasmos femeninos. El sexo oral requiere atención en las reacciones de mi pareja y nuestra comunicación.

Algunas mujeres pueden ser extremadamente sensibles por lo que se recomienda iniciar el contacto y caricias de forma sutil. Evitar ir directamente al clítoris. Una vez que la vulva esté lubricada se pueden alternar movimientos circulares con dedos y lengua.

También se puede complementar penetrando ligeramente con un dedo o un vibrador y hacer suaves succiones. Se incrementa la intensidad de forma progresiva en función de las reacciones de nuestra pareja a nuestro contacto.

Otra opción es que la mujer se siente en la boca de su pareja, ello favorece el control sobre la intensidad de los estímulos, tan profundos como ella decida, ella pone el ritmo. El uso de lubricantes se recomienda, principalmente cuando se combinan las caricias con estimulación anal. Quien brinda el placer oral también puede aprovechar sus manos para acariciar otras zonas erógenas.

