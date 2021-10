Me excitaba que mi esposa subiera fotos eróticas pero ahora me molesta

Siempre me consideré un hombre seguro de mí mismo y por ello los celos jamás han sido parte de mis relaciones amorosas. Mi esposa abrió un perfil en una página donde sube fotos suyas con poca ropa, en poses eróticas y quien quiera ver más o hablar con ella debe hacer un pago. Acordamos que la cosa jamás pasaría del mundo virtual, y que puede estar desnuda sin enseñar los genitales. Han pasado casi nueve meses, al principio cuando la veía hacerlo lo sentía como una travesura y me divertía, pero de un tiempo acá me empieza a molestar el hecho de que ella lo disfrute tanto, se ha vuelto su trabajo lo que era una ganancia extra; se ha puesto horario y renunció a su trabajo de contadora.

-Molesto

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querido Molesto,

La pornografía es todo aquel material que representa actos sexuales o eróticos con el fin de causar excitación sexual; las fotos con poca ropa o sin ella en poses sugerentes entran en la categoría pero muchas personas no caen en cuenta de ello hasta que pasa algo que llama más puntualmente su atención, como darse cuenta que este tipo de imágenes son usadas en la prostitución y existe una línea muy fina entre lo que es la prostitución y la pornografía pues suele creerse que son la misma cosa o que una lleva implícita la otra.

Cuando una persona se da cuenta que aceptó que su pareja ingresara a la pornografía puede ser complejo de asimilar, más si ha desarrollado gusto por ello, pues pasar al siguiente nivel lleva a la prostitución.

Si bien muchas personas gozan con ser halagadas por la belleza de sus cuerpos, al final esto les genera una necesidad de aprobación social, aunque en el fondo saben que ser modelo de webcam es tan poco aceptado como la prostitución misma, pese a que no lo sea, como explica el sito virtual models studio: “Esto no es prostitución, los modelos nunca tienen contacto físico con ningún cliente y su actuación frente a la cámara llega hasta donde el modelo esté dispuesto a llegar. Nunca se obliga o presiona a ningún modelo para que acceda a hacer algo que no quiere hacer”*.

Sin embargo, la mayoría de las plataformas de este tipo ofrecen la posibilidad de bloquear en el país de residencia, así como otro más para garantizar que las personas cercanas no sepan de esta actividad.

*https://www.virtualmodelsstudio.com/preguntas-frecuentes/

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)