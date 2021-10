Me enamoré de mi mejor amiga; tuvimos sexo y para ella solo fue casual

Desde niñas, la mejor amiga de mi hermano y yo nos hemos llevado muy bien, éramos como un trío inseparable todo el tiempo, aunque la amistad de ellos siempre ha sido mucho más marcada. Ahora que somos adultos no sé cómo manejar las cosas porque estoy enamorada de ella. A mi hermano no le molestaba mi lesbianismo, hasta ahora, que me prohibió tener una relación con ella. Las dos somos lesbianas y nos vimos a escondidas de mi hermano, tuvimos solo un encuentro sexual y fue maravilloso, pero para ella solo fue sexo casual por lealtad a mi hermano, y yo no sé si ser leal a mi hermano o a mis sentimientos.

-Lesbiana en dilema

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Lesbiana en dilema,

Los dilemas emocionales son esas oportunidades que se nos presentan para tomar conciencia de nuestras acciones y aprender a dar el valor que requiere cada cosa.

Más allá de movernos en el ámbito de los valores morales para decidir este tipo de problemas, que por su naturaleza podrían complicar más el asunto, la teoría triangular del amor de Robert J Sternberg, puede ser una mejor herramienta para poner en claro el panorama y no esperar lo que no va a pasar.

De acuerdo con Sternberg, hay tres pilares fundamentales que conforman el amor y de acuerdo con sus combinaciones nos dan el tipo de relación que tenemos; estos son la pasión, la intimidad y el compromiso.

La pasión es esa necesidad de estar con la otra persona y que el sexo sea gratificante para ambos; la intimidad habla de la capacidad de compartir secretos, deseos, pensamientos, del afecto con el otro que implica un deseo de dar y recibir, de compartir; y el compromiso, esa decisión que se toma de amar a la otra persona y mantener ese amor, lo que implica mantener la relación en buenos y malos momentos.

Cuando solo hay intimidad, se habla de amistad, de solo cariño, que es la postura de la amiga, mientras la hermana tiene una combinación de intimidad y pasión, un amor romántico al que le falta el compromiso ya que la otra parte no quiere estar ahí, y por lo tanto no es una relación que tenga larga duración; no hay dilema entre decidir sobre dañar una relación fraterna por una relación destinada al fracaso.

SIGUE LEYENDO: Mi pareja pierde la erección y no sé si es porque yo hago algo mal

(Coordinadoras: Cecilia Rosillo y Susana Carrasco)