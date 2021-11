Me enamoré de la pareja de mi hermano y con su rechazo, lo quiero más

Mi hermano y yo conocimos a un hombre que desde el principio nos cayó muy bien; con el tiempo supimos que era bisexual porque se sintió atraído por mi hermano, que es gay. Yo nunca había tenido aproximaciones de tipo erótico con hombres que no fueran heterosexuales. Cómo mujer nunca tuve la sensación de que pudiera haber una rivalidad amorosa con mi hermano, porque él no se siente mujer, solo le gustan los hombres, pero desde hace unos meses me doy cuenta que estoy enamorada y que quiero estar con el hombre que conocimos pero el grave problema es que mi hermano y él ya tienen una relación. Me siento totalmente incómoda, ya le confesé mis deseos, pero él solo me dijo que a quien quiere es a mi hermano y su rechazo me hace quererlo más.

-Hermana enamorada

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Hermana enamorada,

Existe un fenómeno psicológico presente en la insistencia de las personas a tratar de realizar una relación de pareja con personas que las han rechazado.

Investigadores como Helen Fisher, bióloga antropológica de la Universidad de Rutgers, han encontrado que cuando una persona se enfrenta al rechazo se da una actividad cerebral más alta cerca de la base del cerebro que está asociada a la adicción profunda a drogas como la cocaína y la nicotina.

Al ser una sensación que se percibe en esta zona cerebral, cuando se cree que las cosas marchan bien o se generan fantasías idílicas con la persona deseada, propias del amor romántico, la sensación de placer es muy plena pero al enfrentar la realidad, donde hay un rechazo y por tanto un vacío por esa persona, se genera una sensación parecida al síndrome de abstinencia, lo que hace que la persona ilusionada sufra horriblemente y se genere la necesidad de tener a esa precisa persona, que genera el estado de placer a toda costa pues con solo tenerla cerca o con obtener cualquier tipo de comunicación con ella, se activa el placer.

Esto lleva a que se den acosos y conductas equivocadas, ya que incluso el mal trato, al final, se asume como una manera de tener contacto y es menos doloroso que no tenerlo. Por eso, Fisher señala que el amor romántico es una adicción, y debe ser tratada como tal.

