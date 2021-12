Hago contenido erótico y mi esposo me pide dejarlo para tener hijos

Debo confesar que soy exhibicionista profesional. Desde que pude y con la ayuda de la tecnología he subido imágenes mías de corte erótico, porque me gusta que me vean y me admiren. Mejor si me deja algo de dinero. Eso me llevo a incursionar en el campo de la pornografía y hacer algunos materiales que me pagan bien, no me hacen rica, pero paga las cuentas y algunos gustos. Mi marido me conoció en este medio y al principio hasta presumía que él era el “efectivo” conmigo, sabía que económicamente no pasaba penurias y que no me casaba porque buscara que me mantuvieran o sacaran de “ese ambiente”, yo lo tenía claro, hasta ahora. Llevamos ya tres años de matrimonio, y él quiere que empecemos a pensar en tener hijos. Yo quiero ser madre, pero no todavía. Me ha empezado a insistir que deje de subir mis fotos y videos y que ya no haga más material porno, ya que él puede con los gastos de todo, pero no quiero dejar de hacerlo. Estoy confundida con su actitud.

-Exhibicionista confundida

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Exhibicionista confundida,

Pese a que de manera tradicional el hombre se ha encargado de la manutención de la familia, esta condición le genera poder sobre la pareja que no en pocos casos es utilizada para controlarla.

El mundo de la pornografía en todos sus niveles es uno de los que goza de peor reputación, lo que hace complejo que muchas personas expresen de manera abierta que pertenecen a él, y si bien las nuevas plataformas de exhibición ponen una sensación de “ser muy cotizados” a quienes ahí se exponen, como antes lo hacían las revistas de desnudos de alto nivel, la idea de que solo se trata de personas huecas y necesitadas de atención prevalece en la mayoría de la población que al final asume que alcanzar a estas estrellas porno, es solo ganar un buen cuerpo.

Al final, para muchos hombres puede ser estresante aceptar este trabajo en su pareja si no le otorga el prestigio social que su ego necesita, o si de alguna manera será un problema cuando tengan hijos que pueden ser señalados socialmente, de forma que acuden a usar micromachismos para dar la impresión de no violentar la relación sino de, por el contrario, ofrecer una vida más cómoda para todos.

Luis Bonino, psicoterapeuta y experto en las problemáticas de la condición masculina, en 1991 propuso el término micromachismos para nombrar esas prácticas que se dan de parte del hombre hacia la mujer como violentas y tiranas pero que son casi imperceptibles.

Sin embargo, al final, “ejercen dominio sobre las mujeres contra su libertad, su autonomía y su capacidad de elegir”.

Y muchos de estos micromachismos se dan cuando el hombre no es capaz de erradicar de su vida comportamientos sexistas, dominantes y de control hacia la pareja por muy sutiles que sean, lo que evidencia una falsa aceptación de las decisiones de vida de la pareja, donde falla la comunicación asertiva.



(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)