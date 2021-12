Fui “ghosteado” por mi ex y temo que vuelva a ocurrirme

Me reencontré con una persona por redes sociales, que había conocido hace muchos años, y comenzamos a salir. Tuvimos una relación por cerca de cuatro años, y de repente la relación se fue enfriando y distanciando al punto de sentir que fui “ghosteado” (ella fue cortando comunicación, distanciándose y desapareciendo de mi vida), y eso me desestabilizó emocionalmente. Me llevó tiempo acomodarlo ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir algo así?

-Ghosteado y arisco

PSH: Querido Ghosteado y arisco,

Las relaciones amorosas, como todo en la vida, están cambiando todo el tiempo. Las redes sociales y demás herramientas electrónicas actuales transforman las formas en las que nos vinculamos y comunicamos, pero no están exentas de cuestiones que afectan a las relaciones. En ocasiones las personas no saben cómo manejar situaciones incómodas y hasta dolorosas. Otras veces no queremos ver los conflictos y eso impacta nuestra comunicación.

Los temores al desamor, la soledad y el abandono son comunes (y más reales de lo que queremos aceptar). Antes las personas decían “voy por cigarros” para ya no regresar, y abandonaban a familias enteras, que no entendían qué les había ocurrido.

La respuesta a tu pregunta de “¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir algo así?” es compleja, pues no existen garantías, ni podemos asegurar que nunca más te vuelvan a romper el corazón o tú le causes sufrimiento a alguna enamorada. Lo que sí podemos hacer es brindar algunas herramientas de comunicación y buen trato que reduzcan el riesgo de situaciones como el “ghosting” que refieres.

Recientemente se ha venido desarrollando un concepto de buen trato y cuidado para nuestros vínculos afectivos que se conoce como “responsabilidad afectiva”. Se refiere a considerar cómo nuestros actos afectan a las otras personas y observar la forma en la que expresamos nuestros sentimientos; buscando construir vínculos afectivos libres de maltrato y cualquier forma de abuso. Se aspira a un equilibrio entre lo que pensamos y sentimos las personas involucradas en una relación amorosa.

Es tomar conciencia de nosotros, nuestra pareja y la dinámica de la relación, es una práctica de cuidado y buen trato mutuo. Es fundamental observar nuestra comunicación, emociones y reacciones. Reitero, no hay garantía de evitar todo sufrimiento, funciona como reducción de daños buscando reducir el sufrimiento innecesario.

La responsabilidad afectiva implica:

Hablar de sentimientos y expectativas.

Actuar de forma respetuosa y honesta, principalmente con temas delicados y/o incómodos.

Acordar límites y sostenerlos. (Sólo se pueden modificar por acuerdo mutuo).

Buen trato y cuidado mutuo.

Hacernos responsables de nuestras emociones, acciones y comunicaciones.

Si bien la responsabilidad afectiva se piensa primordialmente para relaciones amorosas, también podemos aplicar estas pautas en relaciones familiares, profesionales y demás.