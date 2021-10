¿Existen juguetes sexuales que podamos disfrutar en pareja?

Llevo tiempo queriendo comprar un vibrador para mi chica. Ella me lo ha pedido ya varias veces y he buscado opciones, pero me gustaría que lo pudiésemos utilizar ambos mientras tenemos relaciones, ya que he leído que los juguetes sexuales pueden aportar muchos beneficios a la relación. Mi pregunta es ¿existe algún vibrador con el que se puedan estimular tanto zonas erógenas femeninas como masculinas?, ¿cuáles son las opciones más divertidas para que disfrutemos juntos? Estoy abierto a cualquier recomendación.

-Novio juguetón

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querido Novio juguetón,

Como bien lo sabes, el uso de juguetes sexuales tiene muchos beneficios para las parejas y al respecto, una investigación publicada en Psychology Today encontró que los hombres que suelen usar vibradores califican más alto en medidas de función eréctil, función orgásmica, deseo sexual y satisfacción.

Por su parte, un estudio realizado por David Frederick Ph.D de la Universidad de Chapman, señala que las mujeres y hombres que reportaron sentirse más satisfechos con su relación y el sexo que tenían con parejas tenían también más probabilidades de haber usado juguetes sexuales juntos.

En ese sentido, existen varias opciones que pueden usar para una estimulación simultánea y divertida. Por ejemplo, el anillo vibrador, que se coloca sobre el pene y consigue estimular al mismo tiempo el clítoris durante la penetración, además de que la erección es más duradera. Si se activa la vibración, estimula la vulva también.

Así mismo, existen las balas vibradoras que por su tamaño permiten acariciar los pezones, el clítoris o los testículos durante el coito o como parte de los juegos previos.

También existe el masajeador para parejas que funciona durante la penetración cuando la mujer se introduce la parte menos gruesa en la vagina, dejando el cabezal vibrador sobre el clítoris. La vibración también la disfruta el hombre sobre el pene y permite orgasmos intensos en ambos.

Finalmente, pueden probar el Satisfayer para parejas, un vibrador unisex diseñado para el uso en parejas. Tiene una forma ergonómica que masajea el pene, el perineo, los pezones, el clítoris, los labios vaginales y los testículos. En la penetración estimula el clítoris y la base del pene al mismo tiempo.

No se olviden de incluir lubricantes para facilitar los movimientos y de desinfectar correctamente los juguetes después de cada uso. Pueden visitar tiendas eróticas para conocer otras opciones o pedir algunos por Internet para probar cuál les funciona mejor.

Lo importante es atreverse a experimentar y descubrir nuevas sensaciones juntos. ¡Disfrútenlo!

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)