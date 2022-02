Mi pregunta es la siguiente, ¿es normal que a veces me salgan granos en los labios vaginales? He notado que estos granitos aparecen justo donde salen los vellos y se ven como los que pueden salir en la cara. Primero siento algo de inflamación en la zona y luego el grano brota. Antes no me pasaba muy seguido, pero ahora los veo con más frecuencia. No tengo ardor al orinar ni tampoco flujo, solo los granos. Espero me puedan orientar y ayudar.

-Preocupada

PSH: Querida Preocupada,

Notar granos en la zona íntima puede causar mucha preocupación, pero en realidad son más frecuentes de lo que se cree y hay muchas razones por las que salen.

Generalmente es un problema sin importancia, pero nunca debemos descartar que puede tratarse de algo grave como una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS).

Entre las causas de los granos en la vagina o, mejor dicho, en la vulva, destacan los vellos enterrados, que se ven como granitos rojos e irritados, similares a una espinilla, pero con inflamación alrededor de la zona. Duelen, pero no son graves, son consecuencia de la depilación genital. Basta con remojar la zona con agua tibia para ayudar a que el vellito salga.

Los barros y espinillas también afectan la zona íntima y aparecen por la sudoración, la ropa interior sintética o apretada y por el uso de toallas femeninas.

Aparecen en labios genitales o en el orificio vaginal, pueden causar comezón y suelen desaparecer por sí solos al cabo de unos días.

Otra razón de granos en la vulva son las ETS como virus del papiloma humano o herpes genital, especialmente si tuviste sexo sin protección. En este caso, los granos se distinguen porque no desaparecen después de mucho tiempo y no duelen, un día simplemente aparecen.

Lo mejor es que al notar granos o verrugas en tu zona íntima acudas de inmediato al ginecólogo para que haga una evaluación de tu caso específico.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)