En las relaciones siento como si necesitara orinar, ¿es squirting?

Disfruto mucho el sexo y tengo orgasmos y todo eso. Pero lo del squirting parece que es placentero a más no poder y quisiera saber cómo experimentarlo. También me gustaría entender qué se siente cuando estás a punto de lograrlo y cuando finalmente ocurre, porque a veces durante las relaciones siento como si necesitara orinar con urgencia y hay quienes me dicen que debo ir al baño de inmediato mientras que otros me dicen que me deje llevar. ¿Qué es lo correcto? ¿Esa sensación significa que estoy llegando al momento de eyaculación femenina? o ¿será que solo voy a tener un orgasmo más intenso?

-Curiosa

PSH: Querida Curiosa,

Durante el sexo, la mujer ya no solo busca un orgasmo largo e intenso, sino que quiere ir más allá y desea comprobar si es cierto que también puede eyacular. Lo primero que debes entender es que la eyaculación femenina y el squirt no son lo mismo.

Un estudio publicado en Nature Reviews detalla que la eyaculación proviene de las glándulas de Skene, que segregan fluidos parecidos a los del hombre, con la diferencia obvia de que no tiene espermatozoides. Es un líquido blanquecino, similar al semen, pero sin olor y la cantidad que se expulsa es mínima.

Por su parte, el squirting es una expulsión de líquido en grandes cantidades, prácticamente un chorro potente. Es transparente y sale disparado por la uretra, principalmente tras la estimulación vigorosa del punto G. Cuando está a punto de salir puede causar en la mujer la sensación de que está por orinarse y en cierto sentido, sí lo hace.

Un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, indica que, durante el squirting, se expulsa un poco de orina, además de sustancias específicas de las glándulas de Skene. El squirting puede ser más difícil de conseguir que la eyaculación, sin embargo, la Sociedad Internacional para la Medicina Sexual indica que entre el 10 y el 50% de las mujeres eyaculan en el sexo, aunque no siempre lo notan debido a que el fluido puede desplazarse hacia atrás.

Se puede lograr la eyaculación estimulando la zona parauretral así como el punto G, pues de acuerdo con la sexóloga Laura Morán, al presionar la zona, se tocan las glándulas de Skene que provocan la expulsión del líquido.

“Cuando estamos excitadas, esas glándulas se llenan de líquido transparente, dando una sensación parecida a las ganas de orinar”, dice.

Algunas mujeres aseguran que, para el squirting, es más efectivo estimular el clítoris, así que necesitas atreverte a intentar varios métodos. Puedes intentar primero con la masturbación y luego en la cama con la pareja. Recuerda, si sientes ganas de orinar es completamente normal, no te contengas.

