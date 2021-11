El pasado sexual de mi pareja me obsesiona y me hace sentir celos

Llevo tiempo saliendo con una chica que me encanta y de la que siento que estoy enamorado, pero hay algo que me ha estado atormentando desde hace meses. Todo comenzó cuando un día hablamos acerca de nuestro pasado, de nuestras parejas anteriores. Ella no me dijo nada inusual ni me dio detalles demasiados precisos. Sin embargo, algo cambió en mi después de eso. Pensar en que ella tuvo relaciones sexuales con otra persona que no fuera yo comenzó a volverme loco. Lo peor es que empecé a tener "películas" en mi cabeza donde la imaginaba a ella y a su ex en la cama frente a mí. Siento como si ella me estuviera engañando. Las redes sociales no me ayudan, al contrario, me la paso buscando fotos con sus ex y me obsesiona saber lo que significan en su vida. Cuando salimos, solo pienso en que probablemente estuvo ahí también con su ex. Además, le pregunto cosas de su pasado con la intención de hacerla sentir culpable por sus relaciones anteriores. No sé qué hacer, siento que esto está terminando con mi relación y mi salud mental.

-Celoso incontrolable

PSH: Querido Celoso incontrolable,

Los celos son muy comunes, son una emoción que proviene del miedo de perder algo que se ama o que es importante. Sin embargo, el tipo de celos que te están afectando son completamente diferentes, se les conoce como celos retroactivos.

De acuerdo con la consejera y psicóloga Ammanda Major, se refieren a cuando una persona tiene “flashbacks” de cosas que nunca vio, por lo que le obsesiona saber “la verdad” de lo que ocurrió entre su pareja y sus exes.

La persona que los sufre imagina el afecto o las relaciones de su pareja con otras personas, se recrea en ellas y, casi automáticamente, aparece la idea de pérdida.

El celoso retrospectivo está obsesionado con la exclusividad de su amor y teme perder el dominio de la persona querida.

Al respecto, el psicólogo Sergio Lara apunta que la persona tiene miedo a que lo que se está viviendo no sea único y especial, y que si anteriormente se rompió la relación también pueda hacerlo ahora. También es posible que se busque compararse con las exparejas.

Bajo la ansiedad de los celos, la persona trata de responder a preguntas como: ¿Será mejor que yo? ¿Me querrá menos que a él? ¿Cuánto lo quería?

Esto puede conducir a una relación donde se presenten abusos y conductas violentas, por lo que es recomendable buscar ayuda profesional.

Es importante destacar que se trata de un problema que debe resolver la persona celosa, no la pareja. Los celos deterioran la relación y en muchas ocasiones la rompe, pero el trabajo terapéutico y una buena disposición para trabajarlos son de mucha ayuda.

Lara sugiere que para afrontar los celos retrospectivos hay que concentrarse en la relación presente, disfrutar de ella y dar señales del compromiso actual, todo ello acompañado de una terapia con un profesional y mucha comunicación con la pareja.

