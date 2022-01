Durante el sexo el condón se queda dentro y ya no sé cómo evitarlo

Mi problema es que, al tener relaciones con mi pareja, nos ha pasado varias veces que se sale el preservativo y se me queda dentro de la vagina. Pensaba que eso no era posible, pero ya no sé qué hacer para evitarlo. La primera vez no paso nada, la segunda se quedó todo dentro y tuve que tomar la pastilla del día después. Para el colmo dos días más tarde, se volvió a salir del miembro de mi pareja, aunque por suerte esta vez el condón se quedó fuera y no entró. En este punto ya no puedo más, no puedo hacer el amor como si no pasara nada, me obsesiona la idea de que se pueda quedar el condón dentro otra vez y estemos en riesgo de un embarazo. ¿Qué causas pueden llevar a que el preservativo se quede dentro?

-Preocupada

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Preocupada,

El condón es una funda delgada y elástica que se coloca sobre el pene durante la actividad sexual y es una de las formas más efectivas de protegerse no solo de embarazos, sino de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), sin embargo, un mal uso puede dar lugar a accidentes, como cuando se queda dentro de la vagina.

Esta situación sin duda es incómoda y causa una gran preocupación. Existen muchas razones detrás, la principal es que el pene reduce su erección, sufriendo una pérdida de volumen y firmeza mientras continúa dentro del cuerpo de la mujer, lo que facilita que se salga. Por ello, es importante que el hombre “salga” cuando todavía tiene erección, para quitar el condón sin riesgos.

Otra causa de que el preservativo se quede dentro es el uso de una talla incorrecta, generalmente uno que queda grande para el pene.

No colocar bien el condón antes de la penetración, es decir, no bajarlo hasta la base del pene también facilita los accidentes.

¡No te angusties! Cuando el condón se queda dentro no va más allá de la abertura del cuello uterino y no hay antecedentes de que pueda causar un problema de salud grave.

Solo cuida que no se quede dentro mucho tiempo, porque el semen podría regarse y aumentar el riesgo de embarazo, además de que se pueden desarrollar infecciones vaginales por el látex.

Mantén la calma, lava bien tus manos y con cuidado, introduce tus dedos para buscar el condón, engancharlo con un dedo y jalarlo lentamente. Nunca uses pinzas u otros objetos para sacarlo, si tienes problemas, es mejor acudir con el ginecólogo.

No esperes a que salga por sí solo, ya que la vagina no tiene capacidad para expulsarlo. Para estar tranquila puedes usar un anticonceptivo adicional, como las pastillas anticonceptivas o el DIU.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)