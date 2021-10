Deseo sexo con amigos y no sé cómo disfrutarlo sin arruinar la amistad

Esto de las relaciones de pareja y el amor romántico no me ha funcionado desde hace tiempo por muchas razones. Hace unos días platicaba de esto con un amigo, y al inicio como juego hablamos sobre la opción de tener sexo entre amigos y mientras más lo hablamos, más sentido nos daba. Aunque no deja de preocuparnos el riesgo de perder la amistad y pareja sexual. ¿Ustedes lo recomiendan? ¿Cómo hacerlo para cuidarnos?

-Amigos cariñosos

PSH: Queridos Amigos cariñosos,

El sexo ha sido cargado de cualquier cantidad de tabúes para asustar y controlar a las personas. Además, se ha inventado la idea del amor romántico como si fuera la única opción y estuvieran obligadas todas las personas a realizar esa fantasía ideal, incluso a las personas que no les funciona el mito. Y por si fuera poco hay quienes juzgan a las personas que deciden explorar posibilidades distintas a las que hace la mayoría.

Por otra parte, también existen estudios que han comprobado que el sexo entre amigos no solo no es dañino, al contrario, puede enriquecer el vínculo afectuoso. En realidad, el sexo entre amigos es más común de lo que nos gusta reconocer, y en muchas ocasiones refieren una buena experiencia que incrementó el nivel de intimidad de la relación. Y cada vez con más frecuencia nos animamos a desdibujar los límites entre la amistad y el sexo.

Existen muchas parejas que iniciaron siendo amigos, con el tiempo fueron transformando sus relaciones, y se mantienen con el paso del tiempo.

Si nos detenemos a pensar un momento, suena lógico (en una lógica distinta) que, entre personas con un vínculo afectivo, donde hay confianza, respeto y ternura (por mencionar algunos aspectos) haya más posibilidades de construir una relación que con una persona desconocida que ligamos en un bar, una aplicación de teléfono y/o redes sociales.

Algunas recomendaciones que considerar son:

-Conózcanse lo suficiente.

-Acuerden clara y previamente lo que buscan en un encuentro erótico.

-Eviten las falsas expectativas e ilusiones.

-Se prioriza el vínculo afectivo.

-Evitar malos tratos. (Aplica para cualquier vínculo)

Al final no hay certezas, ni garantías. Como en ningún otro tipo de vínculos, depende de la responsabilidad afectiva con que se manejen durante toda la relación.

#SexoConAmigos