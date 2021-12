Descubrí a mi novio masturbándose y ahora me siento insegura

Por accidente descubrí a mi novio masturbándose, y no supe qué hacer, ni qué sentir. Lo primero que pensé es con quién estaría fantaseando (no lo pude evitar) e inmediatamente después en qué tan satisfactoria es nuestra vida sexual para él. Ya no tocamos el tema después, como si no hubiera pasado. ¿Cómo recomiendan manejar esta situación?

-Voyerista involuntaria

PSH: Querida Voyerista involuntaria

Existen mitos que hacen pensar que la masturbación sólo la practican adolescentes o personas solas. También se piensa que cuando estamos en una relación de pareja la otra persona tiene que satisfacer todas nuestras necesidades sexuales. Incluso algunas personas lo perciben como una especie de “infidelidad”, un indicador de problemas en una relación amorosa, de que él no se encuentra satisfecho en lo sexual o al menos como que estuvieran perdiendo algo de su relación.

Cuando en realidad la masturbación es una práctica íntima que se realiza por múltiples factores: deseo, placer sexual, alivio de estrés y necesidades distintas a las que se realizan en actos sexuales con pareja. El hecho de que las personas estén involucradas en una relación de pareja no quiere decir que las personas no se masturben más, ni tampoco por ser adultos.

Mujeres y hombres abordamos diferente la masturbación por nuestra educación. Independientemente de lo satisfechos que nos encontremos en nuestras relaciones de pareja, la masturbación sigue formando parte de nuestro repertorio de prácticas sexuales. La frecuencia de la masturbación puede estar asociada como indicador de la libido, el deseo sexual y niveles de estrés. También ocurre en parejas con distintos niveles de apetito sexual, el deseo fluye con altibajos en diferentes momentos de la vida por muchas razones.

De cualquier forma, lo importante sería que en una relación de pareja podamos hablar de nuestras prácticas sexuales, la frecuencia con la que nos gustaría tener encuentros sexuales, nuestros deseos y de cómo nos encontramos emocionalmente. Todo lo anterior sin invadir y respetando la intimidad personal de cada uno.

