Cuando estaba superando a mi ex, me propuso una relación de poliamor

Estoy llegando a la depresión. Por más que quiero superar la separación, mi ex novio lo hace imposible. Después de casi tres años de relación me separé de él porque ya era inaguantable la situación. Estaba cansada de estar al lado de un hombre celoso y posesivo que se creía con el derecho a poder mantener flirteos con otras mujeres mientras yo no tenía ni la libertad de ver a mis amigos si él no me acompañaba. Han pasado casi seis meses de la separación en los cuales he puesto todo mi esfuerzo por superarlo y justo ahora que creía que ya no me afectaba, me ha vuelto a buscar para decirme que se volvió poliamoroso y quiere que tengamos una relación amorosa donde además está con otras.

-Deprimida

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.

PSH: Querida Deprimida,

Existen personalidades difíciles de identificar ya que pueden confundirse fácilmente como es el caso de los narcisistas ya que mucha de la admiración que despiertan en otras personas es porque dan la impresión de que son personas con una autoestima sana, pero en realidad lo que tienen es un trastorno de personalidad.

El egoísmo es uno de los síntomas más marcados en estas personas, más allá de querer una relación poliamorosa donde todos los involucrados están en un nivel de igualdad está buscando una manera de autosatisfacer sus deseos, pero no empatizando con los demás, él quiere que los demás formen parte de su “séquito sexual” pero no está para ser algo para los demás.

Los narcisistas esperan que lo que dicen sea escuchado con plena atención y sacan provecho de las personas para sus propios fines*. El poliamor no tiene nada que ver con esto, no se trata de aprovecharse sino de compartir y no puede iniciarse con personas posesivas e inestables en sus conductas sexuales.

* https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno-narcisista-de-la-personalidad

SIGUE LEYENDO: Me enamoré de la pareja de mi hermano y con su rechazo, lo quiero más