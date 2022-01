¿Cuál es la mejor forma de iniciarse en el sexo anal?

Recientemente estábamos hablando mi pareja y yo sobre el sexo anal, ella me dijo que lo ha practicado con otras de sus parejas, y que les gusto al grado de que ellos se hicieron de sus propios juguetes sexuales para penetración anal. He de confesar me da curiosidad, a la vez que me da nervios… ¿Cómo es la mejor forma para iniciarse en el sexo anal?

-Curioso, pero nervioso

En Para saber hacerlo podrás encontrar respuesta a tus inquietudes sobre temas de sexualidad. Puedes mandar tus preguntas de manera anónima dando click aquí y recibirás asesoría a través de este espacio.





PSH: Querido Curioso, pero nervioso

El sexo anal continúa rodeado de tabúes, mitos y miedos por ser una práctica estigmatizada. A pesar de ser bastante común, no se habla abiertamente de ella por el estigma al que está asociado.

Tal vez uno de los mayores prejuicios está cargado de homofobia para los hombres que deciden ser penetrados analmente.

Cuando el sexo anal se práctica adecuadamente no se experimenta dolor, al contrario, puede ser una práctica en extremo placentera para los hombres por la estimulación prostática. Para iniciar se recomienda hacerlo lentamente, dando tiempo para estar relajados y para que se dilate, así como usando suficiente lubricante a base de agua. Cada quien a su propio ritmo, como se vaya sintiendo a gusto, sin presionar de más, con paciencia y de forma placentera. Para la higiene se pueden usar enemas.

Es una práctica erótica más que puede realizar cualquier persona que así lo decida. Hay quienes aseguran que la estimulación de la próstata es tan intensa y placentera como el equivalente al punto G en las mujeres, es lo que se conoce como el punto P en los hombres.

Es importante aclarar que respecto a los juguetes sexuales de uso anal se recomiendan los tapones (plugs) o masajeadores de próstata, juguetes que tienen un tope para evitar extravíos. El receptor decide profundidad y velocidad, mientras quien penetra escucha y acompaña. No se olviden de estimular también otras partes del cuerpo.

¡A disfrutar se ha dicho!

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)