Acepté que mi esposo saliera con una escort; ahora siento celos

Acepté que mi esposo tuviera una cita con una escort. No creí que las cosas se fueran a más, y quizá en realidad no fueron y son solo mis inseguridades que no conocía las que me están agobiando. No es nuevo que tengamos relaciones con otras personas porque en algún tiempo nos gustó hacer tríos. El asunto es que esta vez acepté porque yo no quería acompañarlo a un evento. Estoy cerca de lograr un puesto en mi carrera por el que he trabajado varios años y su compromiso interfería con actividades importantes de mi trabajo. Me propuso lo de la escort y no le vi mayor problema, hasta que vi las fotos que me enseñó en el celular. Ella es de verdad hermosa, más que yo, y por lo que me contó mi marido y más aún, la emoción con la que habló de ella, me di cuenta de que lo impactó. Tengo celos, pese a que no me ha escondido nada y sé que no hubo sexo más allá de bailes pegados, algunos besos y un poco de toqueteo. Siento que defraudo mi propia ideología liberal.

-Liberal insegura

PSH: Querida Liberal insegura,

Los celos, como bien sabes, no pueden ser parte de la relación cuando se dan libertades a la pareja y hay acuerdos en este sentido, sin embargo, hay situaciones que cambian la cosas porque como seres humanos los eventos pueden determinar nuestra concepción de las cosas.

El tema más fuerte que enfrentar en las relaciones abiertas no es el sexo en sí mismo, que la mayoría de las veces es solo un disfrute de pasión con alguien más, pero no un compartir sentimientos, eso ya forma parte del poliamor y lleva otras características.

Es mucho más fácil acceder al sexo por el sexo que a compartir a la pareja a nivel emocional, porque es a través de los sentimientos que tenemos hacia las personas que nos importan que generamos apegos.

“Los celos forman parte de la relación de pareja en mayor o menor medida. Estos, que podemos llamar celos adaptativos tienen que ver con el apego y el vínculo con la persona amada y el miedo a perderla. Estos celos no generan distorsiones ni pensamientos suspicaces sobre la persona amada y su entorno ni generan sospechas con respecto a las relaciones que mantiene con otras personas más allá de la relación sentimental", afirman en Psicoglobal.

El asunto se vuelve celotipia o celos patológicos cuando empieza a existir preocupación excesiva y reiterada sobre la fidelidad y lealtad de nuestra pareja.

Una de las cosas que caracteriza a las relaciones abiertas es la confianza y la comunicación, por eso es el momento de expresar lo que pasa, aceptar que fue un error y que, pese a lo esperado, si no es en trío, las relaciones extramaritales con ustedes no funcionan, ya que hay una parte de la complicidad que se pierde, pues no todo lo que se puede hacer en las relaciones abiertas es para todos.

