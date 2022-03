Pasos para elegir a tu médico frente a la infertilidad III

En las primeras dos entregas de este tema abordamos asuntos clave para apoyarte en la elección de tu médico, por lo que en esta última de dicha serie entraremos de lleno a tu primera consulta médica en materia de reproducción asistida.

Es importante que para esta cita se presenten lo más relajados que puedan, con la mejor actitud y los sentidos bien alerta, ya que esta conversación será el punto de partida para solucionar su problema. Es una buena idea que antes de entrar a la consulta se tomen un café o un helado en algún lugar donde se sientan a gusto, para llegar a la cita muy tranquilos y sintiéndose un equipo.

Platiquen desde antes las dudas que tienen y hagan todo lo posible por anotarlas; de hecho, es recomendable tener una libreta de preguntas y anotaciones para su tratamiento médico, pónganse de acuerdo en algunas cosas tales como quién será quien hable o explique el motivo de la visita y cuáles son las cosas importantes a tratar en esta cita inicial. Es importante que tengan claro todo lo que van a decir, pues a veces es tanto lo que queremos platicar o preguntar, que podemos ser poco claros.

(Foto: Pexels)



¿Qué preguntar al especialista en reproducción sobre él mismo? Son varios los puntos que deben discutir con el especialista. El primero es su experiencia en el manejo de estos casos, si se dedica a realizar únicamente tratamientos o si ejerce la medicina reproductiva, que incluye los de Reproducción Asistida y la cirugía Reproductiva.

Pregunten si pertenece a alguna asociación de esta especialidad y si cuenta con algún reconocimiento de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción (AMMR), la American Society of Reproductive Medicine (ASRM) o la European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE).



Sin pena, pregunten cuáles son sus porcentajes de éxito, qué tan frecuente es que tenga embarazos múltiples y cuántos procedimientos realiza al año. Cuestionen sobre su centro, si cuenta con autorización y acreditación para realizar el trabajo de Reproducción Asistida que oferta pues recuerden que primero que nada, un centro deberá tener la validación de las autoridades sanitarias correspondientes para poder realizar servicios de salud y, posteriormente, es muy recomendable que un centro de fertilidad tenga también la acreditación de algún organismo regulador o concentrador de la información, como la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida.

(Foto: Pexels)



La importancia de que los especialistas pertenezcan a este tipo de asociaciones y de que el centro sea reconocido, es por la posibilidad que tienen de actualizar sus conocimientos, así como sus equipos para tener la tecnología de punta con la que pueda ofrecer a los pacientes las mejores opciones.

Durante la primera cita, el médico realizará una historia clínica de ambos y preguntará datos específicos sobre los antecedentes reproductivos, revisará los estudios o análisis previos, si es que existen; cuestionará si se han sometido a algún tratamiento de fertilidad con anterioridad o si actualmente están bajo alguno. Deben estar preparados para que el médico haga preguntas de su historia íntima que posiblemente no han comentado entre ustedes; es muy importante que sean sinceros con el médico, porque él deberá saber todos los detalles de su historia, incluso pueden hablar de manera individual con él, ya que guardará la información, pero es fundamental que expliquen todos los detalles.

Una vez que han comentado todo seguirá la revisión ginecológica, por lo regular en esta primera cita a la mujer se le realizará un ultrasonido o ecografía transvaginal, es decir, la exploración vía vaginal de los ovarios y el útero; será la enfermera la encargada de explicar a la mujer cuál es la manera en la que deberá vestirse y acomodarse.



La revisión íntima involucra muchas veces gran incomodidad, pero deben saber que el médico es un especialista que hace este tipo de exploraciones a todas las pacientes que lo visitan. Es una revisión rutinaria e indispensable para poder corroborar un diagnóstico y realizar planes futuros de estudios y tratamiento. Debido a que usualmente el equipo de enfermería está compuesto por mujeres, es una buena idea que, antes de que la revisión ginecológica ocurra, pregunte a la enfermera cómo va a ser, con el fin de sentir más confianza.