La evolución vertiginosa de la cirugía (como toda la medicina) hace imposible que un graduado en cirugía general pueda realizar todos los procedimientos descritos sobre La sociedad exige profesionales de la medicina con experiencia suficiente para resolver un problema de salud. Esto hace que los egresados de la especialidad en cirugía general busquen complementar sus conocimientos y destrezas con uno a tres años más de entrenamiento. Esto hace que un médico egresado de licenciatura tenga que invertir de cuatro a siete años para ejercer su especialidad. Se ha discutido mucho si la especialidad de cirugía general pueda ser enseñada en su totalidad por un cirujano general. La respuesta es negativa. En la preparación de un cirujano general participan especialistas de otras áreas (cirujanos colorrectales, cirugía hepato-pancreato-biliar, vascular, etc.), con lo cual se obtiene objetivamente una mejor visión de la especialidad. Existen procedimientos rutinarios, que el residente de cirugía general aprende en su entrenamiento (colecistectomía, hernioplastias simples, apendicectomía) y que desarrollan destrezas suficientes para realizarlas. El Consejo Mexicano de Cirugía General otorga el aval para el ejercicio de la cirugía, realizando una minuciosa evaluación de la sede en donde se realizó la especialidad, los docentes, el tiempo de entrenamiento y, de alguna manera, la evaluación de conocimientos y destrezas del graduado. (Foto: Especial) Las residencias tienen un diseño de aprendizaje intensivo. La idea es que, en cuatro o cinco años, el médico pueda aprender lo que en otras circunstancias le llevarían veinte años. No es motivo de análisis de esta disertación, pero debe considerarse la reducción de aprendizaje paralela a la restricción de horarios de la residencia. La formación y avales de consejos de las áreas de sub(sobre) especialización, hace que el cirujano general pueda ejercer su experiencia en órganos y sistemas. Hay consejos ya establecidos por décadas: urología, cirugía colorrectal, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular, cirugía de trasplantes, etc. Esto ha hecho que se pueda ofrecer cirugía de excelencia a la población. El aval de universidades de prestigio innegable, hace que la labor de los consejos se facilite. Esta sub(sobre) especialización tiene efectos tangibles en todo aspecto. Se logra un círculo virtuoso con características formidables

El paciente se diagnostica mejor

Las opciones terapéuticas son amplias (operaciones solo dominadas por cirujanos La duración de las operaciones es menor Las estancias hospitalarias son menores Las complicaciones se reducen El costo se disminuye Se potencia la docencia y la investigación.

En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se ha implementado esta práctica logrando los beneficios mencionados. La sub(sobre) especialización es una exigencia social. Los pacientes quieren sin duda alguna ser atendidos por médicos con una preparación y desarrollo de destrezas comprobada. La única forma real de avalar estas características la constituyen los consejos de especialidad que objetivamente evalúan a los profesionales de la salud. De ahí la necesidad no solo de mantenerlos sino reforzarlos.

