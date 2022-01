¿Una botanita? snacks salados más saludables

Es común tener antojo de una botana saladita, picosita o simplemente preferir un refrigerio salado en vez de fruta. No importa cuál sea el motivo, si quieres matar el hambre o antojo con algo salado sin caer en el exceso de sodio, aquí te damos excelentes opciones de snacks salados y saludables que puedes consumir sin problema.

Recuerda que cuando comemos demasiada sal, el nivel de sodio en el cuerpo aumenta provocando retención de líquidos y en el mediano plazo, problemas de hipertensión. Mejor checa estos alimentos bajos en sodio que puedes comer libremente manteniendo a raya este mineral en tu organismo.

Trivia

Snacks salados más saludables

1. Nueces

Nueces pecanas, de la India, almendras, pistaches, avellanas, la variedad de nuez que escojas es una excelente opción de snack. Cualquiera de ellas tiene grasas saludables, fibra, proteína y minerales que las convierte en una botana saludable y satisfactoria. Eso sí, no elijas las opciones tostadas y saladas que por su preparación están saturadas de sodio. Compra nueces naturales y si quieres agregarles un poco de sabor, opta por canela o chile en polvo.

2. Edamame

El edamame es un tipo de frijol asiático que tiene un sabor suave y delicioso. Media taza de ellos contiene menos de 7 gramos de sodio, lo que los convierte en una botana ideal. Además, el edamame está repleto de vitaminas, minerales y otros compuestos que ayudan a proteger el corazón y prevenir cáncer. Los puedes encontrar fácilmente en el área de congelados del supermercado, para consumirlos sólo caliéntalos al vapor o en el microondas y añade tu sazonador favorito.

(Foto: Pixabay)

3. Tiras de queso

Seguramente has visto en el supermercado las tiras de queso empaquetadas que venden para lunch de los niños. Prueba usarlas como refrigerio o prepara tu recipiente con trozos de queso panela y así estarás brindando a tu cuerpo calcio, proteína magra y fibra que ayudará a saciar el hambre. No olvides leer el etiquetado, evita que tenga el sello de alto en sodio.

Te puede interesar:

4. Verdura y aderezo

Sí no has probado botanear con zanahoria y apio, no has vivido. Comerlos acompañados de un delicioso aderezo mejora el sabor y la experiencia del momento. Un dip saludable que puedes preparar fácilmente es moliendo un pepino pelado y sin semillas, junto con una taza de yogur griego, el jugo de medio limón, una cabeza de ajo y eneldo. Hazlo mientras ves tu programa preferido y verás que no extrañarás las papas fritas.

5. Palomitas

No estamos hablando de cuando vamos al cine y nos compramos la cubeta de palomitas que contienen alrededor de 1,000 calorías y 2,650 miligramos de sodio. Lo que te proponemos es preparar maíz palomero en casa para tener una botana crujiente, deliciosa, alta en fibra y baja en sodio y calorías. De esta forma tú eres quien controla la cantidad de sal y mantequilla que llevarán, procura ser moderado. Prueba sustituir la sal por otro condimento como el chile piquín, curry o paprika.

(Foto: Pixabay)

Te puede interesar:

6. Semillas

Las semillas de girasol o de calabaza están repletas de omega 3, fibra, antioxidantes y proteína. Son una excelente alternativa para aquellos que tienen alergias a las nueces. Como su contenido calórico es generoso, te recomendamos que consumas un puño, eligiendo además su versión natural en vez de la salada.

7. Chips de kale

Esta es una deliciosa opción crujiente y llena de vitaminas, minerales y compuestos que previenen el cáncer. Para preparar en casa, ya que tienes el kale seco, lavado, desinfectado y sin tallo, rocíalo con aceite de oliva y algún condimento de tu agrado. Hornea 18 minutos a 250 grados o hasta que queden crujientes. Deja enfriar y si te sobran, que casi no sucede, los puedes almacenar en un recipiente hermético.

8. Garbanzos tostados

Para prepararlos, lávalos y deja secar sobre papel absorbente. Una vez secos, mézclalos con una cucharada de aceite de oliva y el condimento de tu agrado, te sugerimos ajo en polvo, pimienta, comino o chile en polvo. Hornea por 20 minutos a 250 grados y deja enfriar. Obtendrás una deliciosa botana alta en fibra y baja en sodio.

(Foto: Pexels)

9. Huevos hervidos

Fácil y práctico, un huevo hervido es un excelente refrigerio para calmar el hambre. Cada uno contiene 6 gramos de proteína, vitamina D y luteína lo que brinda excelentes beneficios para los músculos, huesos y ojos. Para evitar problemas con el colesterol, no comas más de uno al día y si tienes diabetes o enfermedades del corazón, lo mejor es que no sean más de 3 a la semana.

Disfruta de una rica botana o refrigerio salado sin exceder tus niveles de sodio, prueba las opciones que te recomendamos hasta que encuentres cuál es tu favorita. También te sugerimos que pruebes los alimentos antes de agregar más sal y trata de sustituir ese condimento por otros que te darán igual o más sabor.

Sigue leyendo:

Con información de: Web MD