El Año Nuevo es una buena excusa y oportunidad para mejorar los hábitos o implementar unos nuevos. Sin embargo, a veces planteamos objetivos muy amplios que terminan por abrumarnos y nos orillan a renunciar a estos.

Si uno de tus objetivos de Año Nuevo es bajar de peso, comer mejor o llevar un estilo de vida saludable, te platicamos algunos consejos para que alcanzar ese camino sea fácil de hacer y difícil de renunciar.

Consejos fáciles para tener llevar una mejor alimentación en 2023

Trata de comer solo comida “real”

Trata de que toda o la mayor parte de la comida de tu plato sea “real”, es decir, evita los alimentos procesados lo más que puedas. Piensa cómo puedes cambiar alimentos procesados por versiones más sanas.

Por ejemplo, elige comer pasta integral que la regular, come quinoa en vez de arroz y haz tus propias botanas como papas de camote en vez de las papas de la tienda.

Agrega más frutas y verduras

Trata de añadir una verdura o fruta más a tus platillos. Para esto te podría servir tener la verdura y fruta preparada y a la vista en tu refrigerador. Además ten a la mano aderezos saludables como hummus, crema de cacahuate o yogur descremado.

Come más seguido en tu casa

Trata de ir a restaurantes solo pocas veces al mes y prepara toda tu comida en casa. Prepara de forma anticipada lo que vas a comer en la semana y cocina porciones de más que puedes guardar en el refrigerador.

Come con consciencia

Come porque tienes que comer y no porque estás ansioso o aburrido. Cuando comas concéntrate en lo que estás haciendo y mastica y saborea cada pedazo. Escucha a tu cuerpo y deja de comer cuando te sientas satisfecho, más no lleno.

Reduce las porciones

Si tienes sobrepeso u obesidad, seguramente comes más porciones de las que deberías. Usa este truco para controlar tus porciones: sirve en tu plato todo lo que normalmente te comes y después quítale un tercio o la mitad de la porción.

Por último, toma con calma las cosas. No necesitas incorporar todos estos consejos al mismo tiempo, puedes hacerlo poco a poco, incluso puedes intentar hacer un consejo cada semana para saber qué te funcionó y lo que no.

