Como amante del café seguro que alguna vez (o varias) tuviste que recalentar el café luego de que se enfriara o simplemente para tomarlo más tarde. Aunque este habito ocurre sin pensarlo mucho, lo cierto es que es un grave error que se debería dejar de hacer. Estas son las razones.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos indica que el café contiene cafeína, una sustancia amarga que tiene muchos efectivos positivos en el organismo cuando se toma con medida, como estimular el sistema nervioso central para ayudarnos a sentirnos más despiertos y funcionar como diurético por lo que permite deshacerse del agua y la sal extra al orinar.

¿Qué pasa al recalentar el café? Te lo decimos.

¿Por qué no debes recalentar el café?

De acuerdo con el portal especializado Enséñame de Ciencia, lo primero que debemos entender es que el café es producto de los granos de la planta del café o cafetos. Tiene distintos compuestos a los que se les atribuyen beneficios.

(Foto: Pexels)

Por su parte, en un artículo de Expo Café, la barista Erika Chagoya explica que el café que la mayoría tomamos es una mezcla entre distintos componentes, se estima que contiene unas mil sustancias químicas distintas, como cafeína, diterpenos, ácidos volátiles y no volátiles, compuestos fenólicos, entre otros.

La mezcla de estos componentes le da al café su consistencia y sabor únicos, no obstante, cuando recalentamos el café, las sustancias químicas pueden cambiar y perder sus propiedades aromáticas y de sabor.

Como consecuencia, no se disfrutará el café de la misma manera, incluso es posible percibir un cambio notable al consumir café recalentado. Además, ocurre un cambio en el pH de la bebida, volviéndose más ácido.

¿Esto significa que es dañino?

No necesariamente, sin embargo, a la larga tomar bebidas más ácidas como el café recalentado sí puede causar problemas gástricos.

(Foto: Pixabay)

“Con el cambio de temperatura, el PH del café se modifica y a su vez el sabor”, dice la experta.

También resalta que cuando se calienta por segunda vez una taza de café, el calor provoca que las moléculas de agua se evaporen y salgan de la infusión y que los materiales saborizantes se concentren más.

“A medida que estos elementos se concentran el sabor cambia notablemente, destacando en la bebida sabores amargos y ácidos”, detalla.

“Nunca recaliente el café. Una vez que el café se ha enfriado, la química cambia. Los aceites y sabores amargos dominarán el sabor. El recalentamiento descompone aún más los pocos aromas que quedan”, afirman también desde Caribou Coffee.

Por ello, la recomendación es preparar la cantidad de café exacta que se desea consumir en el momento y no guardar para recalentarlo más tarde.

Tampoco tomes café muy caliente

Otra de las precauciones que debes tener con el café es no pasarte con la temperatura y beberlo demasiado caliente, pues hacerlo tiene riesgos importantes para la salud.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el consumo de bebidas muy calientes, como el café, está relacionado con problemas graves como el cáncer de esófago, que afecta el tubo largo y hueco que va desde la garganta al estómago.

(Foto: Pexels)

Algunos de los signos y síntomas del cáncer de esófago incluyen dificultad para tragar, pérdida de peso sin explicación, dolor, presión o ardor en el pecho, acidez estomacal o indigestión que empeoran y tos o ronquera.

Además de no recalentar el café ni tomarlo muy caliente, también debes cuidar no excederte con la cantidad de café que tomas al día, ya que Mayo Clinic advierte que hasta 400 miligramos (mg) de cafeína al día parece ser seguro para la mayoría de los adultos sanos. Esa es aproximadamente la cantidad de cafeína en cuatro tazas de café, no más.

(Con información de Enséñame de Ciencia, MedlinePlus, Mayo Clinic)

