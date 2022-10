El colesterol alto es una condición de salud peligrosa, ya que favorece que se cierren las arterias y se reduzca el flujo sanguíneo, por ello, es indispensable conocer cómo reducirlo de forma natural. Estos son los beneficios de la avena con manzana y canela contra el colesterol alto.

De acuerdo con Mayo Clinic, cuando el colesterol es alto, es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos que con el tiempo, crecen y hacen que sea más difícil que fluya la sangre.

Si esos depósitos pueden romperse de repente y formar un coágulo que causa un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Avena con manzana y canela para el colesterol alto

Los cambios en el estilo de vida son clave para controlar el colesterol y reducir los riesgos, por ello, te decimos los beneficios de comer avena con manzana y canela.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señala que el consumo frecuente de avena puede tener muchos beneficios para la salud, entre los que se incluye el control del colesterol alto.

Como es alto en fibra soluble, puede reducir la absorción de colesterol en el torrente sanguíneo. Mayo Clinic asegura que de 5 a 10 gramos de fibra soluble al día disminuyen el colesterol LDL o “malo” de manera significativa.

Otro de los beneficios de la avena es que puede ayudar a prevenir la diabetes, mejorar el control del azúcar en sangre y reducir los niveles de colesterol en las personas con diabetes.

Una investigación del Journal of the American College of Nutrition señala que comer avena diario reduce el apetito y aumenta la saciedad, lo que evita los antojos por alimentos poco saludables.

Además, su fibra puede reducir el riesgo de cáncer de estómago, según apunta MedlinePlus.

¿Y si agrego manzana y canela?

Además de dar un sabor delicioso, la manzana puede mejorar el efecto contra el colesterol.

Se ha demostrado que comer dos manzanas al día ayuda a mantener el colesterol bajo y a combatir el riesgo de enfermedades cardiacas. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Reading publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

La razón es que la manzana es rica en fibra y compuestos llamados polifenoles, que reducen la cantidad de colesterol total y LDL, así como los marcadores asociados con la salud de los vasos sanguíneos.

Por su parte, la canela ha mostrado algunos efectos de reducción del colesterol en estudios en animales y aunque son pocas las pruebas de que esto se aplique a los humanos, puede ser una buena forma de resaltar los sabores y evitar añadir azúcar.

Otros consejos para reducir el colesterol

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC), ofrecen algunas recomendaciones para mantener el nivel de colesterol en niveles saludables, como:

Bajar de peso y mantener un peso saludable

Comer una variedad de frutas, verduras y productos de grano entero

Preferir la leche baja en grasa o sin grasa

Dejar de fumar

Ser activo físicamente, haciendo 30 minutos de ejercicio al día mínimo

Reducir las grasas saturadas y trans

Alejarse de alimentos etiquetados con aceite de palma y coco

Hacer chequeos del nivel de colesterol

