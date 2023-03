De forma común, se asume que el yogurt es uno de esos productos que pueden durar en el refrigerador durante mucho tiempo, incluso si la fecha de vencimiento ya se ha pasado. Pero, ¿realmente es así? ¿Qué pasa si comes un yogurt que ya caducó?

El yogurt se trata de un producto lácteo, obtenido principalmente cuando algunos microorganismos son fermentados, razón por la que algunas personas suelen creer que este producto en realidad no caduca en la fecha indicada en el envase.

(foto: pexels)

Sin embargo, algunos expertos aseguran que esto podría no ser el caso, y que es preferible tener cuidado a la hora de consumir un yogurt, principalmente si es que la fecha de caducidad ya ha pasado o está próxima a hacerlo.

Si tienes un yogurt que ha caducado en tu refrigerador hace un par de días, y quieres saber si es adecuado consumirlo, los expertos responden, así que te invitamos a seguir leyendo.

¿Te puedes comer un yogurt con una fecha vencida?

Es común que muchas personas tengan confusión respecto a si pueden o no consumir un yogurt cuya fecha de vencimiento impresa ya ha pasado, ya que existen quienes aseguran que es seguro, mientras que otros tantos aseguran que no debería siquiera tocarse.

Expertos, como el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, informan que un yogurt tiene un tiempo de vida de 1 o 2 semanas después de haber sido comprado (siempre y cuando estuviera bien refrigerado), independientemente de la fecha que esté impresa en el envase.

Una vez transcurrido el tiempo indicado, es mejor que deseches el yogurt, ya que pueden formarse microorganismos dañinos para la salud, principalmente si han habido problemas en la refrigeración o en el manejo del yogurt, que pueden propiciar el crecimiento de bacterias, que a largo plazo pueden provocar:

Cambios en el sabor (se vuelve muy ácido).

En algunos casos, infecciones gastrointestinales.



(foto: pexels)

Estas son las señales de que el yogurt se ha echado a perder

Especialistas del Hospital Houston Methodist, explican que las fechas impresas en el envase, y que llevan una leyenda como “mejor si se consume antes de”, “consumase hasta”, entre otros, en realidad no indican con exactitud si es seguro o no consumir un alimento, sino que se refieren a la calidad de factores como el sabor.

De hecho, podría ocurrir que los alimentos se vuelvan poco seguros para comerse días antes de la fecha indicada en los envases, y es que esto puede ocurrir debido a problemas con el almacenamiento o manejo del producto.

Por esta última razón, es importante que si vas a consumir un yogurt, aunque sea antes de la fecha de caducidad impresa, y más aún si han transcurrido algunos días desde que esta pasó, tengas en cuenta señales que indican que el yogurt se ha descompuesto y no debes comerlo:

Hay un exceso en la cantidad de líquido o agua.

La textura ha cambiado, puede tener grumos o separaciones extrañas.

Emana un olor extraño

Pueden haber señales o marcas de formación de hongos.

El contenedor está inflado o lleno de aire, lo que indica la formación de bacterias en su interior.

(foto: unsplash)

¿Qué hacer para que el yogurt no se eche a perder?

Como mencionamos anteriormente, el yogurt puede descomponerse incluso antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase, por lo que resulta importante que conozcas algunos trucos que te ayudarán a extender el tiempo de consumo seguro de este producto.

Según el Hospital Houston Methodist, existen 7 consejos que te ayudarán a evitar que tu yogurt se descomponga, y asegurarán que comes un alimento de forma segura, incluso si han pasado algunos días después de la fecha indicada en el envase:

Refrigera el yogurt lo antes posible. Si por alguna razón no puedes hacerlo de inmediato, intenta que este producto no se encuentre fuera de refrigeración por más de dos horas, ya que si esto sucede, debe desecharse.

Cada que sirvas yogurt o tomes porciones, asegúrate de utilizar cucharas o utensilios limpios.

Cuando lo comas y te sirvas, intenta siempre revisar sus características como sabor, textura y aspecto general.

Al guardarlo en el refrigerador, asegúrate de que esté bien cerrado, y que está en uno de los entrepaños, no en la puerta, ya que debes asegurarte de que tenga una temperatura idónea para conservarse.

Después de comprarlo, úsalo lo más pronto posible.

En caso de que no vayas a utilizar el yogurt, o si está por caducar (aunque no en la misma fecha que vence), puedes congelarlo, lo que te ayudará a mantenerlo fresco y seguro para consumo por al menos 2 meses más.

Si tienes dudas acerca de si está en buen estado, ya sea porque presenta una textura, olor o sabor extraño, mejor tíralo a la basura.

(Con información de: Hospital Houston Methodist, Cuidate Plus, About Yogurt, Eating Well.)