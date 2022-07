Aunque pueda parecer difícil, el no consumir carne todos los días y enfocarnos en comer más frutas y verduras puede tener importantes beneficios en la salud, y también en el medio ambiente.

Esto es lo que intenta demostrar una iniciativa conocida como Lunes sin carne, también llamada Meatless Monday.

(foto: unsplash)

Los lunes deben ser vegetarianos, ¿por qué?

Green Peace explica que la idea de que los Lunes sean sin carne, surge de un movimiento internacional, que tiene la intención de mejorar la salud de las personas y proteger el medio ambiente.

El movimiento llamado originalmente “Meatless Monday”, fue impulsado en 2003, con la intención de concientizar sobre la importancia de la salud pública, así como el impacto que nuestra alimentación puede tener en el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los animales.

Green Peace también explica que el Meatless Monday, o Lunes sin carne, puede ayudar al planeta, ya que podría tener impactos positivos para:

Combatir el cambio climático.

Mejorar la salud.

Salvaguardar el agua y su calidad.

Combatir la destrucción de la vida silvestre.

Evitar la deforestación.

Esta iniciativa, informa un artículo de Milenio, no significa que las personas tengan que volverse completamente veganas o vegetarianas, pero sí las invita a que una vez por semana se evite el consumo de proteínas de origen animal.

De esta manera, aunque sea solo un día, pueden tenerse beneficios importantes. Además es un punto de inicio para elegir una dieta más orientada a los vegetales, con disminución de la carne consumida.

(foto: unsplash)

¿Qué beneficios tiene una dieta más vegetal?

Una dieta tipo mediterránea, donde exista un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, como las frutas, verduras y granos, con un menor consumo de carne roja, explica Milenio, puede ayudar a reducir el riesgo de varias enfermedades

Algunos beneficios de los que podemos disfrutar al tener una dieta más vegetal, reduciendo el consumo de carne, son:

1. El corazón está más protegido

Un artículo publicado en 2019 en la revista médica JAMA, encontró que el alto consumo de carne roja están altamente asociado a desarrollar enfermedades cardiovasculares y cardíacas, así como a altas tasas de muerte por ello.

2. Existe una disminución de la mortalidad en general

La Asociación Americana de las Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), explica que reducir el consumo de carnes rojas podría disminuir la probabilidad de morir por problemas cardiacos, cáncer, diabetes o por otras causas.

(foto: unsplash)

3. El riesgo de diabetes se ve disminuido

Se ha comprobado que la dieta mediterránea puede ser beneficiosa para disminuir los niveles de azúcar, reduciendo los niveles de presión arterial y de colesterol en sangre, además que permite mayor control en los carbohidratos.

4. Reducción en el riesgo de daños neurológicos o demencia

La Fundación Alzheimer España informa que las dietas más orientadas en el consumo de más vegetales y menos carnes, pueden ser beneficiosas para prevenir y frenar el desarrollo de demencias o enfermedades cerebrales.

5. Disminución en el riesgo de cáncer

Según reporta la AARP, el consumo de carne roja está asociado a un mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal, principalmente, aunque se ha visto relación con otros tipos de cánceres.

(foto: unsplash)

Además de la carne, ¿de qué alimentos se puede obtener proteína?

Por increíble que pueda parecer, y contrarío a la creencia popular de que la carne es el único alimento capaz de aportar las proteínas necesarias para nuestro correcto funcionamiento, estudios han demostrado que existen productos vegetales que también ofrecen proteínas.

Algunos alimentos que no son carne y pueden ofrecernos proteínas son:

Los frijoles.

Garbanzos.

Habas.

Lentejas.

Tofu-

Quinoa.

Soya

Cacahuates

Nueces

Almendras y pistaches

Edamame

(Con información de: Milenio, ABC Salud, Grean Peace, Fundación Alzheimer España, American Association of Retired Persons, Journal of the American Medical Association.)