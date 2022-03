¿Quieres reducir tu riesgo de ataques cardíacos? Come aguacates

Uno de los beneficios de comer aguacate es la reducción en el riesgo de ataques cardíacos, encontró un nuevo estudio hecho por elementos de la Harvard TH Chan School of Health que fue publicado en el Journal of the American Heart Association.

El objetivo fue descubrir más información sobre el consumo de aguacate y el riesgo de ataques cardíacos a largo plazo, pues los autores mencionan que faltan estudios epidemiológicos al respecto. ¿Qué fue lo que encontraron los autores? ¿Cada cuánto debo comer aguacate?

Comer aguacate puede salvar tu vida: ¿Cuánto debes comer a la semana?

La investigación de la Escuela de Salud TH Chan de Harvard incluyó a 68 mil 786 mujeres del Nurses Health Study (NHS) y 41 mil 701 varones del Health Professionals Follow-Up Study que no padecían enfermedades coronarias, cáncer ni accidentes cerebrovasculares al inicio de la investigación.

Para conocer la dieta de los participantes, los investigadores evaluaron la alimentación mediante cuestionarios de frecuencia de alimentos validados al principio y después cada 4 años.

Luego de seguir a las personas durante 30 años, se documentaron un total de 14,274 casos independientes de enfermedades cardiovasculares (5,290 accidentes cerebrovasculares y 9,185 eventos de cardiopatía coronaria).

Tras ajustar por estilo de vida y otros factores dietéticos, se pudo ver que las personas con mayores consumos de aguacate tenían un riesgo 16% menor de enfermedades cardiovasculares y un riesgo 21% menor de padecimiento coronario en comparación con los no consumidores.

¿Cuáles son los beneficios de comer aguacate?

La dietista Charlotte Roberts menciona para el Hospital Cedars Sinaí de Estados Unidos que los aguacates aportan los siguientes beneficios:

grasas saludables

sensación de saciedad

fibra

nutrientes como vitaminas (B2,B3, B5, B6, C,E,K), folato, magnesio y potasio

Los investigadores de Harvard mencionan que por cada incremento de media porción al día en la ingesta de aguacate, el cociente de riesgos combinados para las enfermedades cardiovasculares fue de 0.80, por lo que cambiar media porción por día de mantequilla, huevo, queso, carnes procesadas o yogur con una cantidad equivalente de aguacate, se vio relacionado con un menor riesgo de ataques cardíacos.

“Una mayor ingesta de aguacate se asoció con un menor riesgo de ataques cardíacos y enfermedad coronaria en 2 grandes cohortes prospectivas de hombres y mujeres de Estados Unidos. Sustituir ciertos alimentos que contienen grasas por aguacate puede llevar a un menor riesgo de ECV”, concluyeron los expertos.