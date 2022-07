La fresa es una de las frutas más versátiles; desde varios postres hasta comerte una sola, ofrece una amplia gama de posibilidades para su consumo. Sin embargo, muy probablemente sabrás que este fruto puede ser muy peligroso para el cuerpo humano si no es lavado adecuadamente.

El consumo de las fresas requiere conciencia y responsabilidad por parte del consumidor. Esto no es para asustar, todo lo contrario, la ingesta de esta fruta es recomendable, ya que puede traer importantes beneficios a tu salud.

(Foto: Pexels)

Beneficios de comer fresa

El portal especializado Healthline, subraya algunos de los beneficios más importantes de comer fresas. Entre ellos están ser una fuente de vitamina C, magnesio, potasio y vitamina B9.

Además, la fresa contiene una cantidad considerable de antioxidantes, los cuales pueden ayudar a la salud del corazón y el control del azúcar.

Fuera de las fresas, no hay que olvidar que la recomendación es lavar todos los frutos, ya sea que tengan cáscara o no. Esto es así dado que los procesos de cultivo, riego y fertilización pueden arrojar organismos no deseados para el cuerpo humano.

(Foto: Pixabay)

¿Por qué se deben lavar las fresas?

Ya lo decíamos: el hecho de que muchos frutos sean cultivados en el suelo tiene algo que ver, pero no es todo. Las fresas son regadas con aguas residuales, y por ello es probable que en éstas se encuentre material fecal del ser humano.

Lo anterior hace que la aparición de parásitos en las fresas sea algo casi seguro. Uno de estos puede ser el conocido como Giardia Lamblia.

¿Cómo no se deben de lavar las fresas?

Manuel Espinoza, médico infectólogo, menciona a Infobae que la manera tradicional de lavar fresas es con agua o remojándolas en lejía.

El problema, de cualquiera de los dos casos anteriores, indica el especialista, es que sólo se habrán eliminado las bacterias, pero no el parásito ni los huevos.

(Foto: Pixabay)

"El cloro y el yodo no son ineficaces para la eliminación de bacterias o virus, pero sí con huevos de parásitos", indica el portal Vital.

¿Cómo lavar correctamente las fresas?

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que las fresas sólo deben ser lavadas antes de su uso inmediato. De lo contrario, sólo serán almacenadas con humedad que antes no tenían, lo que propiciará que se echen a perder más rápido.

Una vez que se toma en consideración esto último, toca seguir los siguientes pasos recomendados por el Ministerio de Salud del Perú:

Utiliza tres gotas de lejía por cada litro de agua

Deja reposar las fresas por 30 minutos

Enjuágalas con agua limpia

Otro método, de acuerdo con El Diario Vasco, es usar vinagre. Para esto prácticamente se siguen los mismos pasos que con la lejía, sólo que en esta manera se recomienda que, luego de haber remojado la fruta en la solución, utilicemos un cepillo de dientes para tallar cada una de las fresas y logremos deshacernos de todos los huevos de parásitos.

No olvides tener cuidado al seleccionar las fresas, es decir, busca que no tengan moho, golpes o zonas blandas.

(Con información de Healthline, Infobae, Ministerio de Salud del Perú y El Diario Vasco)