¿Qué pasa si ceno café con pan diario?

¿Te encanta cenar café con pan? No eres el único, se trata de una de las elecciones favoritas de muchos, pues es delicioso y da saciedad pero ¿realmente es saludable? Te decimos lo que pasa cuando lo haces.

Terminar el día con un pan y un café calientito sin duda es tentador, pero puede que no sea la opción más nutritiva para tu cuerpo.

¿Qué pasa al cenar café con pan dulce?

Es común que el café que tomamos lo acompañemos con pan dulce, como donas, conchas, orejitas u otras opciones son relleno.

(Foto: Pexels)

Tristemente, el pan dulce nutre muy poco y favorece el aumento de peso, ya que carece de fibra, proteínas y otros nutrientes esenciales.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los panes y pastelillos, especialmente los que vienen en paquetes, pueden tener un exceso de grasas totales, grasas saturadas, sodio y azúcares.

¿Qué contiene el pan dulce?

Según Tribuna, el pan tradicional debería tener solo agua, harina, sal y levadura, sin embargo, los panes que se acostumbran consumir tienen además azúcares añadidas, grasas, aditivos y conservadores.

Por ello, cenar todos los días pan con café puede tener un efecto negativo en la salud, pues el azúcar empeora el estado de las personas con diabetes, las grasas elevan el colesterol y triglicéridos y con el tiempo, se pueden desarrollar enfermedades cardiacas. Además, los aditivos que se ponen a estos productos pueden crear una dependencia.

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que cenar pan dulce con café no aporta los nutrientes suficientes.



¿Cuántas calorías tiene el pan dulce?

Todo depende del tipo de pan dulce que se elija. De acuerdo con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, un cuernito, por ejemplo, aporta unas 240 calorías, mientras que una dona de chocolate 310 calorías.

(Foto: Pexels)

La concha, uno de los panes favoritos de los mexicanos, aporta en promedio 276 calorías, la mantecada 184 y una oreja 243 calorías, aunque se debe considerar que si se eligen opciones cubiertas de azúcar, con nata o mucha mantequilla, pueden elevar su contenido calórico.

¿Y qué hay del café?

El café con moderación es una opción muy saludable, siempre y cuando se prefiera sin azúcar, especialmente si se va a acompañar de un pan dulce. Un estudio de la New England Journal of Medicine señala que el café puede protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas.

La razón de estos beneficios del café, estiman los expertos, se debe a los antioxidantes que contiene esta bebida.

La cantidad máxima que se puede tomar de café al día son 3 o 4 tazas, según la Fundación Española del Corazón.

Sin embargo, tomar café justo antes de dormir no es recomendable, ya que la cafeína puede retrasar el sueño hasta 40 minutos más de lo normal debido a que es psicoactiva. Los expertos recomiendan evitar el café después de las 5 de la tarde si se quiere dormir a las 11 de la noche al menos.

(Foto: Pexels)

“Si se consume después de ese periodo, el café puede disminuir al menos una hora de sueño a quien lo consume”, dice Guadalupe Blay, coordinadora del Grupo de Nutrición y Metabolismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

No es necesario que evites el pan dulce con café, simplemente debes consumirlo de forma moderada y no como un hábito. Es ideal comer el pan dulce en la mañana, pero no como desayuno, más bien como un postre o después de un plato fuerte.

Si desayunas solo pan dulce, hay un pico de glucosa que te dará saciedad un rato pero después, puede incrementar tus ganas de comer, según explica el nutriólogo deportivo Keiji Yoshiki.

(Con información de Tribuna, La Vanguardia)