El chile es un complemento indispensable en muchos platillos mexicanos, ya que aporta un mejor sabor y le da ese toque picante que a muchos les encanta. Pero lo que no todos saben es que puede tener muchos beneficios. ¿Qué efectos tiene el chile verde en el cuerpo? Te lo decimos.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el chile verde, también conocido como chile serrano, es originario del norte de Puebla e Hidalgo.

La designación de serrano proviene, posiblemente, de que casi siempre se cultiva en zonas serranas o de las sierras. Conoce todo lo que este alimento puede hacer por tu salud.

¿Qué efectos tiene el chile verde en el cuerpo?

Según Profeco, el chile verde posee una gran cantidad de nutrientes y propiedades que pueden favorecer cambios positivos en el cuerpo, como:

(Foto: Pixabay)

Vitamina A y C: Se estima que el chile verde puede contener hasta seis veces más vitamina C que una naranja.

Betacaroteno: El color brillante del chile verde se debe a esta antioxidante, que es beneficioso para el sistema cardiovascular, el sistema inmune, la salud de la piel y los ojos.

Vitamina B y E: La vitamina B ayuda a mantener un metabolismo normal, a producir glóbulos sanguíneos y aportar el buen funcionamiento del corazón, según MedlinePlus. La vitamina E es una antioxidante que protege a las células de los radicales libres.

Hierro y potasio: El cuerpo usa hierro para fabricar hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo. El potasio es un tipo de electrolito que ayuda a la función de los nervios y a la contracción de los músculos.

Capsaicina: Es lo que da el sabor picante y puede tener efectos positivos en la salud digestiva.

El chile verde también puede tener efectos antiinflamatorios y es un anticoagulante natural, además se ha comprobado que acelera el metabolismo en un 25% y puede limpiar el estómago.

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalla que el chile protege contra el colesterol, es rico en vitaminas A y C, es eficaz contra las enfermedades reumáticas, ya que contiene una sustancia llamada capsaicina, la cual actúa como analgésico y antiinflamatorio.

Además, consumir chile verde ayuda a aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, de ese modo mientras más picante sea, mejor es la sensación de bienestar que causa.

Capsaicina del chile, clave de sus beneficios

Contrario a lo que se cree, el chile verde en dosis moderadas puede actuar como protector del sistema digestivo al reducir las bacterias dañinas del intestino.

(Foto: Pexels)

Estudios han demostrado que el chile tiene un compuesto químico que causa la sensación de ardor o comezón, llamado capsaicina, que cuando entra en contacto con la saliva, se une a los receptores, ayuda a incrementar la fluidez de la sangre y genera cambios positivos en la flora intestinal.

Según un informe de Science Dialy, el chile reduce el riesgo de padecer cáncer. Un grupo de investigadores que analizaron más de medio millón de personas en diferentes países que comían chile con regularidad y personas que rara vez lo comían o no lo hacían en absoluto, encontró que hay una tasa baja de mortalidad por cáncer en aquellos que comían chile con frecuencia.

(Foto: Pixabay)

Un estudio de UCLA también encontró que la capsaicina del chile puede prevenir las células cancerosas de la próstata y protege las células sanas.

Otra investigación retomada por Milenio, demostró que el consumo de chile por 8 años, puede reducir hasta en un 14% las tasas de mortalidad.

Por su parte, un artículo publicado en The Journal of Nutrition de American Society for Nutrition encontró que el chile es una especie que aumenta el reposo metabólico, ralentiza el apetito y disminuye la acumulación de grasa en las arterias si se consume con una dieta sana.

La capsaicina del chile es un aliado del corazón, pues puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y a bloquear el funcionamiento de un gen relacionado con el estrechamiento de los vasos sanguíneos, según un estudio realizado por la Universidad China en Hong Kong y retomado por Salud Digital.

Come el chile verde con cuidado

El chile verde tiene beneficios, pero no debes comerlo en exceso, ya que puede perjudicar la mucosa del tracto gastrointestinal, favoreciendo síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, úlceras, diarreas y hemorroides.

(Foto: Pixabay)

Consumir picante estimula la liberación de endorfinas, sustancias propias del cerebro que producen sensación de placer, pero hacerlo en exceso puede provocar gastritis y en algunos casos úlceras gástricas, afirma Héctor Gómez Jaramillo, gastroenterólogo adscrito en el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca, Morelos.

Ingerir en exceso picante está especialmente contraindicado en personas que sufren úlcera gastroduodenal, gastritis, síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, hemorroides y problemas hepáticos.

Tampoco se recomienda en mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia, ni en niños menores de seis años.

(Con información de Profeco, IMSS, revista Semana)

Para saber más de...Hígado graso, lo que debes saber de una enfermedad silenciosa