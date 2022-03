La gota es un tipo de artritis que causa mucho dolor y surge cuando se tienen niveles elevados de ácido úrico en sangre. Cuando se padece es fundamental cuidar la dieta para reducir las molestias. ¿Qué comer cuando se padece enfermedad de gota? Te lo decimos.

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Muscoloesqueléticas y de la Piel explica que la gota causa dolor e hinchazón en las articulaciones, generalmente en ataques que duran de una a dos semanas. Las molestias luego desaparecen un tiempo.

Generalmente, los ataques de gota comienzan en el dedo gordo del pie o de una extremidad inferior. La causa son las altas concentraciones de ácido úrico y para controlarlo, es fundamental mantener una dieta correcta. Toma nota de lo que debes y no debes comer.

¿Qué comer cuando se padece enfermedad de gota?

El exceso de ácido úrico en el cuerpo hacer que se formen cristales en forma de aguja en y alrededor de la articulación, provocando síntomas como:

(Foto: Pixabay)

Inflamación y dolor en la articulación afectada que comienza repentinamente, generalmente en el dedo gordo, la rodilla o el tobillo

Enrojecimiento

Cambios en la forma en que se mueve y usa la articulación

En algunos casos, fiebre

Los hombres tienen más probabilidad de tener gota que las mujeres. A menudo, la enfermedad ocurre en las personas de mediana edad. Las personas más jóvenes rara vez desarrollan la enfermedad, pero si lo hacen tiende a ser más grave.

Un diagnóstico temprano, tratamiento y, sobre todo, cambios en el estilo de vida, incluyendo la alimentación hacen de la gota una de las formas más controlables de artritis.

De acuerdo con Mayo Clinic, una dieta para la gota puede ayudar a reducir los niveles de ácido úrico en la sangre. Aunque esto no cura la enfermedad, sí puede reducir el riesgo de ataques de gota recurrentes y dolorosos, y podría reducir la progresión del daño de la articulación.

Esto es lo que puedes y no comer cuando padeces enfermedad de gota:

1. Carbohidratos complejos

Es fundamental comer más frutas, verduras, así como cereales integrales, ya que aportan carbohidratos complejos. Evita alimentos y bebidas con jarabe de maíz alto en fructosa como el refresco y limita el consumo de jugos de fruta naturalmente dulces.

(Foto: Pixabay)

2. Agua natural

Dile adiós a los refrescos y otras bebidas azucaradas. Lo mejor es beber agua natural para mantener una buena hidratación.

3. Proteínas

Expertos de Mayo Clinic sugieren consumir principalmente carnes rojas y de aves de corral magras, lácteos con bajo contenido graso y lentejas como fuente de proteínas.

Limita el tamaño de las porciones de carne de vaca, cordero y cerdo.

4. Cuidado con purinas

Evita carnes como el hígado, el riñón y las mollejas, que tienen un alto contenido de purinas y contribuyen al aumento de los niveles de ácido úrico en sangre.

Diversos estudios han demostrado que las verduras con alto contenido de purinas, como espárragos y espinaca, no aumentan el riesgo de gota ni los ataques recurrentes.

(Foto: Pexels)

5. Mariscos

Se sabe que ciertos tipos de mariscos, como las anchoas, los moluscos, las sardinas y el atún, tienen mayor contenido de purinas que otros tipos.

Sin embargo, los beneficios de comer pescado pueden superar los riesgos si tienes enfermedad de gota. Puedes incluir porciones moderadas de pescado en tu dieta sin problemas.

6. Alcohol

El consumo de cerveza y de licores destilados se asocia con un mayor riesgo de gota y de ataques recurrentes.

El consumo moderado de vino es lo ideal, ya que no aumentaría el riesgo de ataques de gota. Se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante los ataques de gota, especialmente limitar la cerveza.

(Foto: Pexels)

7. Cerezas

Mayo Clinic destaca que existe evidencia de que comer cerezas se asocia con un menor riesgo de ataques de gota.

No solo debes saber qué comer cuando tienes enfermedad de gota, es fundamental que visites a un especialista para que te recomiende el mejor tratamiento para ti. Recuerda que cada caso es único. Ante síntomas de gota, no lo dejes pasar, de no recibir tratamiento puede haber complicaciones como cálculos y otros problemas renales graves.

(Con información de Mayo Clinic, NIAMS y MedlinePlus)