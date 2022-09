El té es una de las bebidas más populares en el mundo, no solo por su sabor y versatilidad, también por los beneficios que ofrece, a los que ahora se agrega uno más: beber té diariamente podría ayudar a reducir las probabilidades de morir por enfermedades cardíacas o respiratorias.

Los ya conocidos beneficios del té

El té es una bebida milenaria, que a lo largo de los años y de diferentes estudios ha demostrado, además, ser bastante benéfica para las personas que lo consumen.

Cada una de sus variedades presenta algún tipo de beneficio específico, pero en general, como informa Penn Medicine, se ha encontrado que, en general, el té ofrece efectos positivos como:

Refuerzo del sistema inmune.

Reducción de la inflamación.

Protección contra cáncer.

Menor riesgo de problemas cardíacos.

Uno más a la lista: reduce el riesgo de muerte

En la revista médica Annals of Internal Medicine, se ha publicado un estudio donde se comprueba que beber té ayudaría a reducir los riesgos de muerte por cualquier causa, sumando así un nuevo beneficio conocido de esta bebida milenaria.

El estudio contó con la participación de casi 500,00 personas, cuyas edades oscilaban entre los 40 y 69 años de edad, y que debían reportar de manera completa y personal, la cantidad de té que consumían.

A estas personas se les hizo un seguimiento de aproximadamente 11 años, y de igual manera se realizó un reporte y un registro de los fallecimientos ocurridos, así como las causas de estos, entre los que se incluían:

Cáncer

Problemas cardiovasculares

Derrame cerebral

Infartos

Enfermedades respiratorias.

Los investigadores de Reino Unido, compartieron que tras analizar la información, se encontró que beber té (2 o más tazas) todos los días, ayudaba a reducir los riesgos de morir por cualquier problema de salud.

En los resultados también pudo encontrarse que si bien los efectos beneficiosos se notaban al tomar 2 tazas, en realidad el riesgo iba disminuyendo más conforme más té se bebía, y estos resultados positivos eran independientes al metabolismo de cafeína de cada persona.

Así pues, los investigadores concluyeron que las personas que tomaban dos o más tazas de té al día (principalmente té negro), tenían entre 9 y 13% menos riesgo de morir por cualquier enfermedad, en comparación a quienes no lo bebían.

¿Cómo se recomienda tomar el té?

La Escuela de Salud Pública de Harvard, informa que hasta ahora los estudios realizados por diferentes instituciones o fuentes, han demostrado que beber 2 o 3 tres tazas de té de forma diaria son la mejor forma de obtener los aportes beneficiosos.

Eso sí, es importante que al consumir el té, no se haga mientras está muy caliente (55-66°C), ya que hacerlo podría dar un efecto contraproducente, aumentando los riesgos de desarrollar cáncer de esófago o estomacal.

También, es importante tener en cuenta que algunos de los tés descafeinados que se consiguen en tiendas, podrían perder algunos de sus beneficios (ya que hay una disminución en los componentes benéficos), pero esto puede depender del método utilizado para eliminar la cafeína y no es realmente significativo.

Lo ideal para obtener la ayuda del té, aclara la Harvard, es realizar tu propio té en casa, evitando agregar aditivos como el azúcar, la crema o leche, ya que esto reduce el efecto positivo de los componentes del té.

(Con información de: Annals of Internal Medicine, Hospitals of the University of Pennsylvania, School of Public Health Harvard T.H Chan, National Institutes of Health.)