¿La alimentación influye en la motivación personal? Sabemos que hay determinados alimentos que pueden influir en la ansiedad o la depresión, pero no se sabía que la comida podía influir en las ganas de superarse.

Parece que la frase “somos lo que comemos” es cierta, de acuerdo con un estudio suizo hecho por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), junto al Instituto de Ciencias Sanitarias de Nestlé.

La investigación encontró que consumir alimentos ricos en cisteína puede influir en la motivación personal al reducir la oxidación en el cerebro.

Los alimentos que debes comer para tener una mayor motivación personal

Los alimentos más ricos en cisteína por orden de concentración son:

Carne

Pescado

Pollo

Mariscos

Huevos

Cereales

Legumbres

Cebollas

Brócoli

La investigación se realizó en pruebas de laboratorio a roedores y se observó mejores resultados si se les administraba un suplemento de N- acetilcisteína, la cual los seres humanos pueden sintetizar a través de los alimentos mencionados.

La N-acetilcisteína es a la vez un precursor de uno de los antioxidantes más importantes para las células del cerebro, una proteína llamada glutatión.

La investigación midió los niveles de oxidación de las células en el núcleo accumbens, una zona interior del cerebro que los científicos consideran relacionada con funciones de regulación que incluyen no solo la motivación sino también la aversión, el refuerzo y las recompensas mentales.

Las células cerebrales producen sustancias tóxicas durante sus procesos neurometabólicos que pueden contribuir a su oxidación y en ocasiones se puede producir estrés oxidativo por exceso de desechos, lo que según el estudio puede producir la desmotivación.

Además de las pruebas en animales, los científicos también midieron en seres humanos los niveles de glutatión en el núcleo accumbens, lo que también permitió relacionar la presencia de esta proteína con la motivación.

En la vida, la motivación puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre tener objetivos o carecer de ellos, entre el bienestar y la infelicidad

(Con información de EFE)